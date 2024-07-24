Крупный белгородский перевозчик ЕТК предупредил об изменениях

Напомним, что всего сейчас в Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков: ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Автомиг», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик». С ними заключили 41 контракт на 13 месяцев. Большую часть контрактов получили «Маршрут» (12), «Автомиг» (11) и ЕТК (10). Четыре контракта достались «Городским пассажирским перевозкам», три — «Белгородскому пассажирскому транспорту», один — компании «Экспресс-автологистик».