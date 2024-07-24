bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Автобусы

Крупный белгородский перевозчик ЕТК предупредил об изменениях

24 июля 2024, 14:02
Фото: Единая транспортная компания в ВК
Автобусы

Белгородская ЕТК изменила форму ведения бизнеса

Изменить организационно-правовую форму юрлица решила Единая транспортная компания. Она является одним из перевозчиков в Белгородской агломерации. Об обновлении ЕТК сообщила в соцсетях.
Сюжет
Автобус

ООО «Единая транспортная компания» завершило свою деятельность. Теперь это акционерное общество с тем же названием — АО «ЕТК». Реорганизация произошла в форме преобразования.

Процедуру реорганизации успешно завершили 24 июля. АО «ЕТК» продолжает работу и является полным правопреемником ООО «ЕТК».

Напомним, что всего сейчас в Белгородской агломерации работает шесть перевозчиков: ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Автомиг», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик». С ними заключили 41 контракт на 13 месяцев. Большую часть контрактов получили «Маршрут» (12), «Автомиг» (11) и ЕТК (10). Четыре контракта достались «Городским пассажирским перевозкам», три — «Белгородскому пассажирскому транспорту», один — компании «Экспресс-автологистик».

С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусахСтанет экологичнее? ЕТК обновит состав на 50 автобусов, работающих на природном газеВ ЕТК отреагировали на жалобы белгородцев на невыносимую духоту в автобусах
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Реорганизация#Белгород#Перевозчики
Подпишитесь
«Наверху» не дали чёткого ответа по приграничью, а в Белгороде гонщик сбил букву Z
Сегодня, 15:30
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»
Сегодня, 14:39
«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях
Сегодня, 10:28
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40
«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов
Сегодня, 09:35