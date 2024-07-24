Главную святыню России привезут в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В мае 2024 года по благословению патриарха Кирилла начался Всероссийский молебен о победе — общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери. Верующие Белгородской области тоже смогут увидеть святыню.
2 августа икону привезут в Старый Оскол. Верующие смогут увидеть её в Александро-Невском кафедральном соборе города. Мероприятие начнётся в 11:30. В течение дня перед иконой будут совершаться молебные пения.
Затем 3 августа икону перенесут в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Губкине.
В 2023 году в рамках первого Всероссийского молебна о победе мощи святого великомученика Георгия Победоносца были доставлены в Белгород.