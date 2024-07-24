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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Икона

Главную святыню России привезут в Белгородскую область

24 июля 2024, 12:47
Фото: 1MI
Икона

Белгородские верующие смогут увидеть Казанскую икону Божией Матери

Скоро в Белгородскую область привезут Казанскую икону Божией Матери. В августе её смогут увидеть жители Старого Оскола и Губкина, сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.

В мае 2024 года по благословению патриарха Кирилла начался Всероссийский молебен о победе — общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери. Верующие Белгородской области тоже смогут увидеть святыню.

2 августа икону привезут в Старый Оскол. Верующие смогут увидеть её в Александро-Невском кафедральном соборе города. Мероприятие начнётся в 11:30. В течение дня перед иконой будут совершаться молебные пения.

Затем 3 августа икону перенесут в Спасо-Преображенский кафедральный собор в Губкине.

В 2023 году в рамках первого Всероссийского молебна о победе мощи святого великомученика Георгия Победоносца были доставлены в Белгород.

В Белгород привезут мощи Георгия Победоносца в рамках «молебна за Победу»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Религия#Губкин#Новости Старого Оскола#Православие#Верующие#Казанская икона#Божья матерь
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