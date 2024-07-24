Фирма из Старого Оскола требует с АО «Комбинат КМАруда» через суд 33 млн рублей

Ранее «Белоблводоканал» подал иск к «Комбинату КМАруда» на 27,4 млн рублей. Водоканал считает, что комбинат самовольно использовал централизованную систему холодного водоснабжения.

По итогам 2023 года убыток предприятия составил 619 тысяч рублей, а выручка от продажи достигла 28 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Гарант плюс» зарегистрирована в Старом Осколе с 2015 года. Отрасль — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Руководитель, бенефициар и владелец — Антон Гофман .

В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Согласно картотеке дел, в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Гарант плюс». Фирма потребовала взыскать с АО «Комбинат КМАруда» 33 млн рублей. Подробностей в деле нет, так как заявление подали 12 июля.

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