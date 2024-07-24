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Posted 24 июля, 07:02

Published 24 июля, 07:02

Modified 24 июля, 07:02

Updated 24 июля, 07:02

Собака

Догхантеры продолжают охоту в Белгороде? Ещё один труп в мешке нашли местные жители

24 июля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney. Собака

Полиция проводит проверку и ищет свидетелей по факту убийства собак в Белгороде

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Проверка
Страшную находку вновь обнаружили на улице Горького. Это уже не первый случай, когда возле мусорной площадки находят мёртвых животных в пакетах. Обеспокоенные белгородцы подозревают, что в городе завёлся догхантер. Делом уже занялась полиция.

В Белгороде на улице Горького, 72, местные жители вновь обнаружили страшную находку — мешок с трупом собаки. По словам очевидцев, он, как и предыдущие, был оставлен возле мусорной площадки.

На фотографиях, которые опубликовала жительница района, видно, что из одного из мешков стекает тёмно-алая жидкость, похожая на кровь. В мешке также есть дырка: в ней проглядывается что-то, напоминающее шерсть.

О том, что в Белгороде завёлся догхантер, предположили на прошлой неделе. В пятницу, 19 июля, местные жители впервые пожаловались на периодически появляющиеся возле контейнеров для отходов трупы собак в чёрных мешках. Жильцы написали массовое обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, ранее появились сообщения о трупах животных в районе аэропорта, у ТЦ «Рио» и на улице Гоголя. Тогда в мэрии заявили, что вопрос уже поставлен на контроль полицией.

В УМВД сообщили, что анонимные сообщения об убийствах собак приходят к ним каждый день. Сейчас полицейские устанавливают достоверность информации и ищут свидетелей.

Жители Белгорода жалуются на появляющиеся у мусорки мешки с мёртвыми собаками
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