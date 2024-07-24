Догхантеры продолжают охоту в Белгороде? Ещё один труп в мешке нашли местные жители

Posted 24 июля, 07:02
Published 24 июля, 07:02
Modified 24 июля, 07:02
Updated 24 июля, 07:02
В Белгороде на улице Горького, 72, местные жители вновь обнаружили страшную находку — мешок с трупом собаки. По словам очевидцев, он, как и предыдущие, был оставлен возле мусорной площадки.
На фотографиях, которые опубликовала жительница района, видно, что из одного из мешков стекает тёмно-алая жидкость, похожая на кровь. В мешке также есть дырка: в ней проглядывается что-то, напоминающее шерсть.
О том, что в Белгороде завёлся догхантер, предположили на прошлой неделе. В пятницу, 19 июля, местные жители впервые пожаловались на периодически появляющиеся возле контейнеров для отходов трупы собак в чёрных мешках. Жильцы написали массовое обращение в правоохранительные органы.
Кроме того, ранее появились сообщения о трупах животных в районе аэропорта, у ТЦ «Рио» и на улице Гоголя. Тогда в мэрии заявили, что вопрос уже поставлен на контроль полицией.
В УМВД сообщили, что анонимные сообщения об убийствах собак приходят к ним каждый день. Сейчас полицейские устанавливают достоверность информации и ищут свидетелей.