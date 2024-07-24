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Даниил Оболонский

Девятилетний белгородец стал лучшим на детском Кубке России по шахматам

24 июля 2024, 13:19
Фото: Федерация шахмат Белгородской области
Даниил Оболонский
Девять из девяти — таким результатом может похвастаться юный шахматист из Белгорода Даниил Оболонский. Он выиграл все партии и стал победителем российского турнира по шахматам среди детей. Подробнее о конкурсе рассказали в правительстве Белгородской области.

В Петрозаводске прошёл российский фестиваль шахматистов. В его рамках организовали разнообразные турниры и соревнования: этап детского Кубка России, этап Гран-При России по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов, турнир семейных команд, а также соревнования по шведским шахматам и шахматам Фишера. Кроме того, был проведён конкурс решения задач.

Более 300 участников из 19 регионов России соревновались за звание лучших в мире шахмат. Даниил Оболонский из спортивной школы № 4 Белгорода, несмотря на свой скромный возраст, смог продемонстрировать высокий уровень игры и привезти домой кубок.

Парень участвовал в этапе детского Кубка России в возрастной категории до девяти лет и занял первое место, выиграв все партии (девять из девяти). Также он достойно проявил себя в решении задач и этюдов, где тоже первым в дополнительной номинации.

Напомним, что не так давно во всём мире отмечали День шахмат. У этого праздника есть своя история и традиции.

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