Девятилетний белгородец стал лучшим на детском Кубке России по шахматам

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Петрозаводске прошёл российский фестиваль шахматистов. В его рамках организовали разнообразные турниры и соревнования: этап детского Кубка России, этап Гран-При России по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов, турнир семейных команд, а также соревнования по шведским шахматам и шахматам Фишера. Кроме того, был проведён конкурс решения задач.
Более 300 участников из 19 регионов России соревновались за звание лучших в мире шахмат. Даниил Оболонский из спортивной школы № 4 Белгорода, несмотря на свой скромный возраст, смог продемонстрировать высокий уровень игры и привезти домой кубок.
Парень участвовал в этапе детского Кубка России в возрастной категории до девяти лет и занял первое место, выиграв все партии (девять из девяти). Также он достойно проявил себя в решении задач и этюдов, где тоже первым в дополнительной номинации.
Напомним, что не так давно во всём мире отмечали День шахмат. У этого праздника есть своя история и традиции.