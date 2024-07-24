«Деградация во всём»: блогер-таксист прошёлся по Белгороду и разочаровался

В марте 2024 года журналисты Бел.Ру взяли у него комментарий по поводу Дня таксиста .

Таксист из Белгорода впервые за долгое время прошёлся по центру города «ногами». «Полузакрытые ТЦ, пустые торговые площади и магазины, местами давно побитые витрины. Аренда, аренда, аренда», — делится впечатлениями автор. По его мнению, у молодёжи здесь перспектив нет.

Автор Telegram-канала «Б-дский таксист» прогулялся по Белгороду и прокомментировал в своём блоге состояние города. По его мнению, молодёжи тут делать уже нечего.

А вы согласны, что молодёжи в Белгороде теперь делать нечего?