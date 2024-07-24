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Белгород

«Деградация во всём»: блогер-таксист прошёлся по Белгороду и разочаровался

24 июля 2024, 15:45
Фото: bel.ru
Белгород
Пустые ТЦ, побитые витрины и бесконечные объявления о сдаче помещений в аренду — вот, во что превратился за последние несколько лет любимый белгородцами город, считает автор Telegram-канала «Б-дский таксист». Он прогулялся по столице региона и высказался о его состоянии.

Автор Telegram-канала «Б-дский таксист» прогулялся по Белгороду и прокомментировал в своём блоге состояние города. По его мнению, молодёжи тут делать уже нечего.

Таксист из Белгорода впервые за долгое время прошёлся по центру города «ногами». «Полузакрытые ТЦ, пустые торговые площади и магазины, местами давно побитые витрины. Аренда, аренда, аренда», — делится впечатлениями автор. По его мнению, у молодёжи здесь перспектив нет.

«В Белгороде молодым делать нечего, любой другой город в радиусе ночного переезда предложит больше», — написал мужчина в своём Telegram-канале.

В марте 2024 года журналисты Бел.Ру взяли у него комментарий по поводу Дня таксиста.

А вы согласны, что молодёжи в Белгороде теперь делать нечего?
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#Валерия Колесникова#Город#Опросы#Новости Белгорода#Кризис#Блогер#Таксист#Белгород#Мнение
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