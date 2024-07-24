«Деградация во всём»: блогер-таксист прошёлся по Белгороду и разочаровался

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Автор Telegram-канала «Б-дский таксист» прогулялся по Белгороду и прокомментировал в своём блоге состояние города. По его мнению, молодёжи тут делать уже нечего.
Таксист из Белгорода впервые за долгое время прошёлся по центру города «ногами». «Полузакрытые ТЦ, пустые торговые площади и магазины, местами давно побитые витрины. Аренда, аренда, аренда», — делится впечатлениями автор. По его мнению, у молодёжи здесь перспектив нет.
«В Белгороде молодым делать нечего, любой другой город в радиусе ночного переезда предложит больше», — написал мужчина в своём Telegram-канале.
В марте 2024 года журналисты Бел.Ру взяли у него комментарий по поводу Дня таксиста.