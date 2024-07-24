Белгородский «СКИФ-М» потребовал с авиакомплекса «ИЛ» в Москве более 14 млн рублей

Согласно картотеке дел, компания «Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина» обратилась в суд к ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Истец потребовал взыскать задолженность по договору в размере 14 млн рублей и пени в размере 1,6 млн рублей.