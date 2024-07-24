Белгородский «СКИФ-М» потребовал с авиакомплекса «ИЛ» в Москве более 14 млн рублей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Согласно картотеке дел, компания «Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина» обратилась в суд к ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Истец потребовал взыскать задолженность по договору в размере 14 млн рублей и пени в размере 1,6 млн рублей.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное заседание состоится 17 сентября.
По данным системы «Чеkkо», предприятие «Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина» зарегистрировано в Белгороде в 2002 году и занимается производством инструмента. Руководитель и учредитель — Александр Москвитин.
По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 178,6 млн рублей, а выручка от продажи превысила 750,4 млн рублей.
ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» работает в Москве с 2020 года. Отрасль — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Управляющая организация — ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».