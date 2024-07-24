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Владимир Бабин

Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»

24 июля 2024, 14:39
Фото: страница Владимира Бабина в ВК
Владимир Бабин

Белгородцы просят проверить публикации блогера Бабина о приграничье

Новый скандал в Белгороде. В этот раз — с участием журналиста и блогера Владимира Бабина. В соцсетях он опубликовал несколько постов, где написал, что четыре тысячи подписей, которые собрали шебекинцы, — фейк, а самих жителей обозвал «шебекинским быдлом». Разгневанные люди требуют извинений.

Белгородцы второй день жалуются губернатору на скандальные публикации бывшего журналиста и блогера Владимира Бабина и просят найти на него управу. Поводом стали несколько постов на его странице в «ВКонтакте».

В публикации «Вера в победу сильнее провокаций» от 23 июля Владимир Бабин назвал «галимым фейком» и «чушью» информацию о том, что шебекинцы смогли собрать четыре тысячи подписей под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову, как ранее сделали грайворонцы.

«Нельзя исключить, что и эта акция, как в своё время и аналогичная грайворонская, — провокационная, деструктивная, сепаратистская по своей сути — спровоцирована либо напрямую вражескими спецслужбами, либо агентами СБУ на местах», — написал блогер.

После публикации поста жители Грайворона и Шебекино ополчились против Бабина, да так, что ему пришлось закрыть комментарии под постом. Но это Бабина не остановило: в следующем тексте он рассказал, как начал банить «хамло, быдло и уродов». Жители продолжили критиковать блогера под другими его публикациями. Некоторые даже предложили приехать в Шебекино, чтобы посмотреть, как там живут люди, и обсудить возникшие разногласия лично.

Белгородцы требуют дать высказываниям журналиста, который позволяет себе оскорблять людей из приграничных муниципалитетов, правовую оценку.

«Вячеслав Владимирович, к вам обращается то ли житель Грайворона, то ли ЦИПСО, то ли сепаратистка… Всего и не напишешь, какие оскорбления получили жители Грайворона и Шебекино. […] Прошу прокуратуру проверить эту персону на предмет разжигания ненависти», — обратилась к губернатору Ирина.

Ещё несколько жителей подключились к обсуждению и попросили обратить внимание на публикации Владимира Бабина.

«Именно шебекинцы, как никто другой, помогали и помогают нашим бойцам на СВО. А теперь они получают в ответ эпитеты, типа „уроды“ и „шебекинское быдло“, — написала пользовательница Юлия.

Это лишь малая часть комментариев: за вчерашний и сегодняшний дни журналисты Бел.Ру насчитали не менее десятка обращений.

Позже Бабин всё-таки признал, что письмо шебекинцев не фейк, но «подписи пока под вопросом».

Скандальная публикацияСкандальная публикация
Скандальная публикацияСкандальная публикация
Скандальная публикация
Фото: страница Владимира Бабина
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Грайворон#Скандал#Социальные сети#Новости Белгорода#Белгород#Владимир Бабин#Грайворонцы#Шебекинцы
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