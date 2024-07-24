Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Белгородцы второй день жалуются губернатору на скандальные публикации бывшего журналиста и блогера Владимира Бабина и просят найти на него управу. Поводом стали несколько постов на его странице в «ВКонтакте».
В публикации «Вера в победу сильнее провокаций» от 23 июля Владимир Бабин назвал «галимым фейком» и «чушью» информацию о том, что шебекинцы смогли собрать четыре тысячи подписей под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову, как ранее сделали грайворонцы.
«Нельзя исключить, что и эта акция, как в своё время и аналогичная грайворонская, — провокационная, деструктивная, сепаратистская по своей сути — спровоцирована либо напрямую вражескими спецслужбами, либо агентами СБУ на местах», — написал блогер.
После публикации поста жители Грайворона и Шебекино ополчились против Бабина, да так, что ему пришлось закрыть комментарии под постом. Но это Бабина не остановило: в следующем тексте он рассказал, как начал банить «хамло, быдло и уродов». Жители продолжили критиковать блогера под другими его публикациями. Некоторые даже предложили приехать в Шебекино, чтобы посмотреть, как там живут люди, и обсудить возникшие разногласия лично.
Белгородцы требуют дать высказываниям журналиста, который позволяет себе оскорблять людей из приграничных муниципалитетов, правовую оценку.
«Вячеслав Владимирович, к вам обращается то ли житель Грайворона, то ли ЦИПСО, то ли сепаратистка… Всего и не напишешь, какие оскорбления получили жители Грайворона и Шебекино. […] Прошу прокуратуру проверить эту персону на предмет разжигания ненависти», — обратилась к губернатору Ирина.
Ещё несколько жителей подключились к обсуждению и попросили обратить внимание на публикации Владимира Бабина.
«Именно шебекинцы, как никто другой, помогали и помогают нашим бойцам на СВО. А теперь они получают в ответ эпитеты, типа „уроды“ и „шебекинское быдло“, — написала пользовательница Юлия.
Это лишь малая часть комментариев: за вчерашний и сегодняшний дни журналисты Бел.Ру насчитали не менее десятка обращений.
Позже Бабин всё-таки признал, что письмо шебекинцев не фейк, но «подписи пока под вопросом».