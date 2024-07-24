Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»

После публикации поста жители Грайворона и Шебекино ополчились против Бабина, да так, что ему пришлось закрыть комментарии под постом. Но это Бабина не остановило: в следующем тексте он рассказал, как начал банить «хамло, быдло и уродов». Жители продолжили критиковать блогера под другими его публикациями. Некоторые даже предложили приехать в Шебекино, чтобы посмотреть, как там живут люди, и обсудить возникшие разногласия лично.