Белгородские силовики поймали ревизора по поездам на взятках свыше 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Следователи выяснили, главный инженер вагонного ремонтного депо в период с июля 2021 по июль 2023 года передал деньги ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств компании «Вагонная ремонтная компания-1». Речь идёт о сумме 341,5 тысячи рублей. Следствие установило, что инженер действовал в сговоре с начальником депо.
Также стало известно, что с октября 2017 по июль 2023 ревизор также получил взяток на общую сумму более 1,7 млн рублей от сотрудников вагонного депо из Астраханской, Саратовской областей и Краснодарского края. В отношении их уголовные дела уже вынесены в отдельное производство.
Ревизору предъявили обвинение в четырёх эпизодах получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а главному инженеру и начальнику депо — в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Ревизор на момент следствия находится под стражей. Уголовное дело скоро должны передать в суд.