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Следственный комитет

Белгородские силовики поймали ревизора по поездам на взятках свыше 1,7 млн рублей

24 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Следственный комитет

Инженера и начальника ремонтного депо в Белгороде обвиняют в даче взятки

Руководство вагонного депо в Белгородской области передало взятку ревизору по безопасности движения поездов, чтобы избежать проблем при проверках. Сам ревизор, как установило следствие, попался на получении взяток в сумме более 1,7 млн рублей. Дело направят в суд. Подробности сообщили в СК.

Следователи выяснили, главный инженер вагонного ремонтного депо в период с июля 2021 по июль 2023 года передал деньги ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств компании «Вагонная ремонтная компания-1». Речь идёт о сумме 341,5 тысячи рублей. Следствие установило, что инженер действовал в сговоре с начальником депо.

Также стало известно, что с октября 2017 по июль 2023 ревизор также получил взяток на общую сумму более 1,7 млн рублей от сотрудников вагонного депо из Астраханской, Саратовской областей и Краснодарского края. В отношении их уголовные дела уже вынесены в отдельное производство.

Ревизору предъявили обвинение в четырёх эпизодах получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а главному инженеру и начальнику депо — в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Ревизор на момент следствия находится под стражей. Уголовное дело скоро должны передать в суд.

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