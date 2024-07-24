Белгородские силовики поймали ревизора по поездам на взятках свыше 1,7 млн рублей

Также стало известно, что с октября 2017 по июль 2023 ревизор также получил взяток на общую сумму более 1,7 млн рублей от сотрудников вагонного депо из Астраханской, Саратовской областей и Краснодарского края. В отношении их уголовные дела уже вынесены в отдельное производство.