Белгородец вырастил 1,5 тысячи кустов конопли для личного потребления

Мужчина рассказал, что два года назад собрал семена дикорастущей конопли недалеко от своего дома и решил их культивировать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он высадил запрещённые растения в парник. Белгородец тщательно ухаживал за побегами с надеждой собрать урожай к зиме и лично употреблять.