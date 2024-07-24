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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Белгородец попал под уголовное дело из-за конопли

Белгородец вырастил 1,5 тысячи кустов конопли для личного потребления

24 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI

Белгородец попал под уголовное дело из-за конопли

Жителя Белгородского района подозревают в выращивании и хранении конопли. В его доме обнаружили кусты и ёмкости с этим растением. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Белгородской области.

Полицейские выявили факт выращивания каннабиса в Октябрьском Белгородского района. В преступлении подозревается 54-летний житель посёлка.

В ходе обыска на территории его дома полицейские обнаружили и изъяли 1500 кустов конопли. Также там нашли различные ёмкости и свёртки общим весом 2,5 кг с наркотикосодержащим растением.

Мужчина рассказал, что два года назад собрал семена дикорастущей конопли недалеко от своего дома и решил их культивировать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он высадил запрещённые растения в парник. Белгородец тщательно ухаживал за побегами с надеждой собрать урожай к зиме и лично употреблять.

Возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в особо крупном размере (п. «в» ч. 2 ст. 231) и незаконное хранение таких растений (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Подозреваемый также привлечён к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).

В настоящее время мужчина отбывает шесть суток административного ареста, после чего будет избрана мера пресечения.

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