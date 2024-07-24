Белгородец вырастил 1,5 тысячи кустов конопли для личного потребления

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Полицейские выявили факт выращивания каннабиса в Октябрьском Белгородского района. В преступлении подозревается 54-летний житель посёлка.
В ходе обыска на территории его дома полицейские обнаружили и изъяли 1500 кустов конопли. Также там нашли различные ёмкости и свёртки общим весом 2,5 кг с наркотикосодержащим растением.
Мужчина рассказал, что два года назад собрал семена дикорастущей конопли недалеко от своего дома и решил их культивировать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он высадил запрещённые растения в парник. Белгородец тщательно ухаживал за побегами с надеждой собрать урожай к зиме и лично употреблять.
Возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в особо крупном размере (п. «в» ч. 2 ст. 231) и незаконное хранение таких растений (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Подозреваемый также привлечён к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).
В настоящее время мужчина отбывает шесть суток административного ареста, после чего будет избрана мера пресечения.