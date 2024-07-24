Белгородец попался ФСБ, когда доставал из тайника детонатор и взрывчатые вещества

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Мужчина вступил в сговор с террористами в интернет-мессенджере и получил от них задание. Ему нужно было приобрести в специально выбранном месте взрывчатку и взрывное устройство, а после передать всё неизвестным для осуществления противоправных планов.
Белгородца поймали во время изъятия им из тайника электродетонатора мгновенного действия и взрывчатого вещества массой около полкилограмма.
В отношении уроженца Белгорода возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК России. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.