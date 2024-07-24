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ФСБ

Белгородец попался ФСБ, когда доставал из тайника детонатор и взрывчатые вещества

24 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
ФСБ

Сотрудничавший с террористами белгородец получил семь лет тюрьмы

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали с поличным гражданина России 1985 года рождения — уроженца Белгорода. Он связался через мессенджер с представителями террористической организации. От белгородца потребовали выполнить задание — на нём он и попался.

Мужчина вступил в сговор с террористами в интернет-мессенджере и получил от них задание. Ему нужно было приобрести в специально выбранном месте взрывчатку и взрывное устройство, а после передать всё неизвестным для осуществления противоправных планов.

Белгородца поймали во время изъятия им из тайника электродетонатора мгновенного действия и взрывчатого вещества массой около полкилограмма.

В отношении уроженца Белгорода возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК России. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Уголовное дело#Задержание#ФСБ#Новости Белгорода#Взрывчатка#Белгород#Террористы#Колония строго режима
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