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Грайворонский округ

Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья

24 июля 2024, 08:01
Фото: bel.ru
Грайворонский округ

Федеральные власти отреагировали на просьбы белгородцев о помощи

Администрация президента получила обращения грайворонцев с просьбой защитить их от постоянных атак со стороны ВСУ. Чёткого ответа, правда, пока нет. Всего собрано 7 тысяч подписей под обращениями: 4 тысячи — от шебекинцев, 3 тысячи — от грайворонцев, сообщает «Фонарь».

Консультант департамента письменных обращений ответил жителям Грайворонского, что их сообщения будут перенаправлены в федеральное МЧС.

Это связано с тем, что в заявлениях обеспокоенных жителей нет сведений о рассмотрении вопроса Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Именно в их компетенциях находится решение данных задач

Всего же под обращениями удалось собрать 7 тысяч подписей от жителей приграничья: 4 тысячи — от шебекинцев, 3 тысячи — от грайворонцев.

Вечером вторника, 23 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром обороны Андреем Белоусовым, чтобы обсудить «складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона». Подробности беседы раскрывать не стали.

В июне 2024 года в Сети появились обращения грайворонцев к Владимиру Путину и Андрею Белоусову, в которых жители приграничья просили защитить их и помочь с получением жилья.

А недавно появилась информация о том, что в Шебекино людей приглашают в Дом торговли для аналогичного сбора. Некоторые местные жители высказывали опасения, что это может быть провокацией со стороны украинцев.

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