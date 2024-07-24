Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья

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Консультант департамента письменных обращений ответил жителям Грайворонского, что их сообщения будут перенаправлены в федеральное МЧС.
Это связано с тем, что в заявлениях обеспокоенных жителей нет сведений о рассмотрении вопроса Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Именно в их компетенциях находится решение данных задач
Всего же под обращениями удалось собрать 7 тысяч подписей от жителей приграничья: 4 тысячи — от шебекинцев, 3 тысячи — от грайворонцев.
Вечером вторника, 23 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром обороны Андреем Белоусовым, чтобы обсудить «складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона». Подробности беседы раскрывать не стали.
В июне 2024 года в Сети появились обращения грайворонцев к Владимиру Путину и Андрею Белоусову, в которых жители приграничья просили защитить их и помочь с получением жилья.
А недавно появилась информация о том, что в Шебекино людей приглашают в Дом торговли для аналогичного сбора. Некоторые местные жители высказывали опасения, что это может быть провокацией со стороны украинцев.