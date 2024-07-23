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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Wildberries

Жалобы Кадырову и комментарий Бакальчук: что происходит с Wildberries?

23 июля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Wildberries

Бакальчук отреагировала на информацию о «рейдерском захвате» Wildberries

Сооснователь и владелец Wildberries Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он утверждает, что компанию якобы пытаются захватить рейдеры. Кадыров пообещал разобраться в ситуации. Тем временем ситуацию прокомментировала Татьяна Бакальчук.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что к нему обратился сооснователь и владелец одного из крупнейших российских маркетплейсов с просьбой о помощи.

Владислав Бакальчук рассказал, что у него с женой уже несколько месяцев серьёзные проблемы в отношениях и трудности в бизнесе. Якобы рейдеры изолировали Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей, поэтому супруги не могут даже увидеться, чтобы обсудить ситуацию.

Активы совместного бизнеса ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», который Владислав и Татьяна развивали на протяжении 21 года, с начала июля спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.

«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поручил взять дело на контроль депутату Государственной Думы РФ Адаму Делимханову. Тот в свою очередь заявил, что поручения «будут выполнены быстро и на сто процентов».

Тем временем в Telegram-канале Татьяны Бакальчук появился следующий комментарий по ситуации.

Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала всё было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании. Вот и пруф.
Татьяна Бакальчук

В качестве доказательства к посту было прикреплено фото.

Федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службы компаний сообщают, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме.

Фото: t.me/bakalchuktatyana
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#Валерия Колесникова#Общество#Бизнес#Рамзан кадыров#Рейдерский захват#Wildberries#Татьяна Бакальчук
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