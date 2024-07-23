Жалобы Кадырову и комментарий Бакальчук: что происходит с Wildberries?

Владислав Бакальчук рассказал, что у него с женой уже несколько месяцев серьёзные проблемы в отношениях и трудности в бизнесе. Якобы рейдеры изолировали Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей, поэтому супруги не могут даже увидеться, чтобы обсудить ситуацию.