Жалобы Кадырову и комментарий Бакальчук: что происходит с Wildberries?

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что к нему обратился сооснователь и владелец одного из крупнейших российских маркетплейсов с просьбой о помощи.
Владислав Бакальчук рассказал, что у него с женой уже несколько месяцев серьёзные проблемы в отношениях и трудности в бизнесе. Якобы рейдеры изолировали Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей, поэтому супруги не могут даже увидеться, чтобы обсудить ситуацию.
Активы совместного бизнеса ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», который Владислав и Татьяна развивали на протяжении 21 года, с начала июля спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.
«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — заявил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни поручил взять дело на контроль депутату Государственной Думы РФ Адаму Делимханову. Тот в свою очередь заявил, что поручения «будут выполнены быстро и на сто процентов».
Тем временем в Telegram-канале Татьяны Бакальчук появился следующий комментарий по ситуации.
Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала всё было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании. Вот и пруф.
Татьяна Бакальчук
В качестве доказательства к посту было прикреплено фото.
Федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службы компаний сообщают, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме.