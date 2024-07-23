Зарплата почти 100 тыс. и путёвки: названы самые привлекательные вакансии в Белгороде

На втором месте — вакансия заместителя главного технолога. Сотруднику обещают зарплату в размере 99 тысяч рублей. Вдобавок готовы предоставить доставку служебным транспортом к месту работы и обеспечение льготами от профсоюза: путёвками в санатории и детские лагеря, подарками к праздникам, экскурсиями для сотрудников и их семей.