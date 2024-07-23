Зарплата почти 100 тыс. и путёвки: названы самые привлекательные вакансии в Белгороде

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Белгороде в июле самой высокой зарплатой сможет похвастаться токарь-универсал. Специалисту этого профиля готовы предложить от 120 тысяч до 140 тысяч рублей, следует из результатов исследования. Работодатель, опубликовавший вакансию, занимается изготовлением и ремонтом навесного оборудования.
На втором месте — вакансия заместителя главного технолога. Сотруднику обещают зарплату в размере 99 тысяч рублей. Вдобавок готовы предоставить доставку служебным транспортом к месту работы и обеспечение льготами от профсоюза: путёвками в санатории и детские лагеря, подарками к праздникам, экскурсиями для сотрудников и их семей.
Третье место занимает вакансия инженера-конструктора на заводе стальных дверей. Кандидату предлагают зарплату от 80 тысяч до 130 тысяч рублей.
Четвёртое место в рейтинге ушло вакансии менеджера по персоналу. Сотруднику готовы платить от 65 тыс. рублей в месяц.
Замыкает топ-5 вакансия сметчика в сфере строительства. Ему предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.