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Рабочий за станком

Зарплата почти 100 тыс. и путёвки: названы самые привлекательные вакансии в Белгороде

23 июля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Рабочий за станком

Больше всего в июле в Белгороде готовы заплатить токарю-универсалу

Токарю готовы заплатить от 120 тыс. до 140 тыс. рублей, пишет SuperJob. В топ-3 высокооплачиваемых вакансий в Белгороде также вошли рабочие специальности.

В Белгороде в июле самой высокой зарплатой сможет похвастаться токарь-универсал. Специалисту этого профиля готовы предложить от 120 тысяч до 140 тысяч рублей, следует из результатов исследования. Работодатель, опубликовавший вакансию, занимается изготовлением и ремонтом навесного оборудования.

На втором месте — вакансия заместителя главного технолога. Сотруднику обещают зарплату в размере 99 тысяч рублей. Вдобавок готовы предоставить доставку служебным транспортом к месту работы и обеспечение льготами от профсоюза: путёвками в санатории и детские лагеря, подарками к праздникам, экскурсиями для сотрудников и их семей.

Третье место занимает вакансия инженера-конструктора на заводе стальных дверей. Кандидату предлагают зарплату от 80 тысяч до 130 тысяч рублей.

Четвёртое место в рейтинге ушло вакансии менеджера по персоналу. Сотруднику готовы платить от 65 тыс. рублей в месяц.

Замыкает топ-5 вакансия сметчика в сфере строительства. Ему предлагают зарплату от 60 тысяч рублей.

Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде
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