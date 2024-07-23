Выяснились подробности странного утреннего ЧП под Белгородом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Утром 23 июля в Дубовом случилось странное происшествие. На улице Ягодной местный житель бросил гранату в машину охранной организации. Откуда он эту гранату взял — неизвестно.
Как рассказали очевидцы ЧП, сильно пьяный мужчина увидел автомобиль ЧОП и подумал, что охранники приехали за ним. Видимо, отчаянный гражданин решил не сдаваться без боя, поэтому кинул в машину гранату.
Боеприпас сдетонировал, возник пожар. Автомобиль сотрудников ЧОП только посекло осколками, а вот авто соседки гранатометателя сгорело. К счастью, никто серьёзно не пострадал.
Недавно у ещё одного белгородца силовики ФСБ обнаружили целый арсенал боеприпасов, в том числе взрывчатку.