bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Место происшествия в Дубовом

Выяснились подробности странного утреннего ЧП под Белгородом

23 июля 2024, 09:03
Фото: «Белгород № 1»
Место происшествия в Дубовом

Пьяный белгородец бросил гранату в машину ЧОП в Дубовом

Утром 23 июля в Дубовом на улице Ягодной местный житель бросил гранату в машину охранного предприятия. Произошёл взрыв, что привело к пожару, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1».
Сюжет
Пожар

Утром 23 июля в Дубовом случилось странное происшествие. На улице Ягодной местный житель бросил гранату в машину охранной организации. Откуда он эту гранату взял — неизвестно.

Как рассказали очевидцы ЧП, сильно пьяный мужчина увидел автомобиль ЧОП и подумал, что охранники приехали за ним. Видимо, отчаянный гражданин решил не сдаваться без боя, поэтому кинул в машину гранату.

Боеприпас сдетонировал, возник пожар. Автомобиль сотрудников ЧОП только посекло осколками, а вот авто соседки гранатометателя сгорело. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Недавно у ещё одного белгородца силовики ФСБ обнаружили целый арсенал боеприпасов, в том числе взрывчатку.

Метсо происшествияМетсо происшествия
Метсо происшествияМетсо происшествия
Метсо происшествияМетсо происшествия
Метсо происшествияМетсо происшествия
Метсо происшествия
Фото: «Белгород № 1»
Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Кусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородцаПолицейские изъяли у белгородца коллекцию из 100 патронов и 3 кг порохаБыла граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Автомобиль#Дубовое#Новости Белгорода#Пьянство#Белгород#Граната#Чоп
Подпишитесь
Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде
Сегодня, 07:14
Срочно. ФСБ сообщила о пресечённом теракте в Белгороде: что известно
Сегодня, 06:56
«Уедут 50-60 тыс. человек?» Белгородцы просят разъяснить просьбу покинуть приграничье
Сегодня, 08:19
Брускетты, шашлык, сыр с абрикосом и мятой: чем накормят почётных гостей в Белгороде?
Сегодня, 07:34
Можно ли поменять подрядчика по вывозу мусора в Белгороде? Отвечает Гладков
Сегодня, 07:23