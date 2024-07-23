Велосипедистов на новом пляже в Белгороде направили под машины

По некоторым кадрам казалось, что велодорожку провели выше и ближе к кладбищу, потоки разделила посадка и высота, конфликтов возникать не должно было. На деле оказалось, что велодорожка очень короткая и выходит сначала на автомобильную парковку, а потом — и на проезжую часть, прямо под машины.