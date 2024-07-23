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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Велосипедистов на новом пляже в Белгороде направили под машины

Велосипедистов на новом пляже в Белгороде направили под машины

23 июля 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Изначально изменения в парке «Берега» выглядели хорошо и понравились урбанистам, ведь потоки велосипедов и пешеходов разделили, пусть и на одной дорожке. На деле «новую» велодорожку провели через автодорогу и парковки.
Сюжет
Дети

В белгородском парке «Берега» закрасили велодорожку, чтобы отвести поток велосипедистов от пешеходов, ведь раньше они ютились на одной дороге с разделяющей полосой, которая не мешала пешеходам ходить по пути велосипедов и наоборот. Правда, оказалось всё не так хорошо, обратили внимание в байк-клубе «Вялые вомбаты».

По некоторым кадрам казалось, что велодорожку провели выше и ближе к кладбищу, потоки разделила посадка и высота, конфликтов возникать не должно было. На деле оказалось, что велодорожка очень короткая и выходит сначала на автомобильную парковку, а потом — и на проезжую часть, прямо под машины.

Разметки на дороге нет никакой, как и знаков, что где-то там проложена велодорожка. В конце пути встречается такая же картина: знак и разметка велодорожки, но такой путь ведёт на парковку с мусорными баками.

По словам автора видео, по этой же дороге передвигаются и дети, которые едут на памп.

В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны
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#Алёна Мальцева#Видео#Общество#Дети#Пешеходы#Знаки#Велодорожка#Белгород
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