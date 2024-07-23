Велосипедистов на новом пляже в Белгороде направили под машины

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В белгородском парке «Берега» закрасили велодорожку, чтобы отвести поток велосипедистов от пешеходов, ведь раньше они ютились на одной дороге с разделяющей полосой, которая не мешала пешеходам ходить по пути велосипедов и наоборот. Правда, оказалось всё не так хорошо, обратили внимание в байк-клубе «Вялые вомбаты».
По некоторым кадрам казалось, что велодорожку провели выше и ближе к кладбищу, потоки разделила посадка и высота, конфликтов возникать не должно было. На деле оказалось, что велодорожка очень короткая и выходит сначала на автомобильную парковку, а потом — и на проезжую часть, прямо под машины.
Разметки на дороге нет никакой, как и знаков, что где-то там проложена велодорожка. В конце пути встречается такая же картина: знак и разметка велодорожки, но такой путь ведёт на парковку с мусорными баками.
По словам автора видео, по этой же дороге передвигаются и дети, которые едут на памп.