В Белгороде утвердили суммы премий для выпускников-медалистов

Всего на выплаты бывшим школьникам в Белгороде из бюджета городского округа выделят более 2,12 млн рублей. Из этой суммы чуть больше 1,54 рублей получат выпускники, которые закончили школу с отличием и получили аттестат с одними пятёрками. Им будет выплачено по пять тысяч рублей.