В Белгороде утвердили суммы премий для выпускников-медалистов

Posted 23 июля, 14:50
Published 23 июля, 14:50
Modified 23 июля, 14:50
Updated 23 июля, 14:50
Администрация города Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила размер денежных поощрений для выпускников 2023-2024 учебного года, завершивших обучение по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками «отлично» и «хорошо».
Сейчас в списке претендентов на получение поощрений значится 501 человек: 309 обладателей медали первой степени и 192 обладателя медали второй степени.
Всего на выплаты бывшим школьникам в Белгороде из бюджета городского округа выделят более 2,12 млн рублей. Из этой суммы чуть больше 1,54 рублей получат выпускники, которые закончили школу с отличием и получили аттестат с одними пятёрками. Им будет выплачено по пять тысяч рублей.
Оставшиеся 576 тысяч рублей предназначены для выпускников, которые окончили школу с отметками «хорошо» и «отлично», то есть для обладателей медалей второй степени. Им будет выплачено по три тысячи рублей.
К слову, жители Белгорода были возмущены размером выплат. Например, выпускникам Старого Оскола, получившим по итогам обучения серебряные медали, полагаются муниципальные выплаты в размере пяти тысяч рублей. А золотые медалисты получат в два раза больше — по десять тысяч рублей. Однако с этих выплат удержат налог, предупредил во время прямого эфира мэр Андрей Чесноков.
В этом году в Белгородской области на выплаты выпускникам было выделено 18,1 млн рублей. Выпускники, окончившие школу с золотой медалью, получат премию от 5 до 25 тысяч рублей. Обладатели серебряных медалей получат от 3 до 15 тысяч рублей. Размер премии зависит от муниципалитета.