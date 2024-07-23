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Posted 23 июля, 14:50

Published 23 июля, 14:50

Modified 23 июля, 14:50

Updated 23 июля, 14:50

Последний звонок в Белгороде

В Белгороде утвердили суммы премий для выпускников-медалистов

23 июля 2024, 14:50
Фото: bel.ru. Последний звонок в Белгороде

Медалистам в Белгороде положены денежные премии

Сюжет
Образование
В Белгороде утвердили размер денежных премий для медалистов 2023–2024 учебного года. На выплаты бывшим школьникам из бюджета городского округа выделят более 2,12 млн рублей. Правда, не все белгородцы довольны размером этих премий.

Администрация города Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила размер денежных поощрений для выпускников 2023-2024 учебного года, завершивших обучение по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками «отлично» и «хорошо».

Сейчас в списке претендентов на получение поощрений значится 501 человек: 309 обладателей медали первой степени и 192 обладателя медали второй степени.

Всего на выплаты бывшим школьникам в Белгороде из бюджета городского округа выделят более 2,12 млн рублей. Из этой суммы чуть больше 1,54 рублей получат выпускники, которые закончили школу с отличием и получили аттестат с одними пятёрками. Им будет выплачено по пять тысяч рублей.

Оставшиеся 576 тысяч рублей предназначены для выпускников, которые окончили школу с отметками «хорошо» и «отлично», то есть для обладателей медалей второй степени. Им будет выплачено по три тысячи рублей.

К слову, жители Белгорода были возмущены размером выплат. Например, выпускникам Старого Оскола, получившим по итогам обучения серебряные медали, полагаются муниципальные выплаты в размере пяти тысяч рублей. А золотые медалисты получат в два раза больше — по десять тысяч рублей. Однако с этих выплат удержат налог, предупредил во время прямого эфира мэр Андрей Чесноков.

В этом году в Белгородской области на выплаты выпускникам было выделено 18,1 млн рублей. Выпускники, окончившие школу с золотой медалью, получат премию от 5 до 25 тысяч рублей. Обладатели серебряных медалей получат от 3 до 15 тысяч рублей. Размер премии зависит от муниципалитета.

Белгородские выпускники-медалисты получат в общей сложности 18,1 млн рублей
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