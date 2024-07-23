В Белгороде предотвратили теракт в мечети, а для Полежаева запросили 8 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 23 июля стало известно о том, что в Белгороде предотвратили теракт. Мечеть на окраине города хотели поджечь. По предварительной версии, это должно было развязать вражду между мусульманами и православными.
По информации ФСБ, двое мужчин — граждане России — работали по указу украинских спецслужб и должны были осуществить теракт в Белгороде. За это им предлагали деньги. Россиян задержали в Мариуполе, против них уже возбудили уголовное дело.
Оказывается, о предполагаемом теракте предупреждали спецслужбы. Об этом заявил председатель белгородских мусульман Гаджирамазан Рамазанов. Он также отметил, что террористам не удастся настроить православных и мусульман друг против друга.
В Октябрьском районном суде продолжают рассмотрение дела против бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева.
На заседании представили некоторые договоры из материалов дела. Все они касаются строительных и ремонтных работ, на которые, по мнению прокурора Веры Струковой, мог повлиять обвиняемый в качестве заместителя губернатора по ЖКХ.
Однако сторона защиты отмечает, что почти по каждому документу работы принимал не Полежаев, а руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко и Татьяна Шевченко.
Единственным участником дела, по предположению адвоката, является руководитель СЗ «Инвестпромэлит» Александр Вивтюк.
Вера Струкова со стороны обвинения считает, что Полежаев покрывал «Инвестпромэлит». За это гендиректор Вивтюк и передавал ему взятки в виде автомобилей.
Несмотря на утверждения обвиняемого о его серьёзной болезни и состоянии здоровья его матери, Струкова запросила суд дать обвиняемому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере двух полученных взяток — 36 млн рублей и запрет занимать государственные должности на 10 лет.
Утром 23 июля в Дубовом случилась странная история. Предположительно, нетрезвый мужчина решил напасть на машину ЧОПа. Ему якобы показалось, что за ним приехали. Он посчитал, что нужно бить первым.
В качестве оружия белгородец взял гранату, которая неизвестно откуда оказалась у него в руках. Он бросил её в машину охраны, в результате произошла детонация и начался пожар.
Автомобиль ЧОПа получил осколочные повреждения, а вот машина соседей сгорела.
К счастью, никто серьёзно не пострадал.