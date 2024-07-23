В Белгороде предотвратили теракт в мечети, а для Полежаева запросили 8 лет тюрьмы

Несмотря на утверждения обвиняемого о его серьёзной болезни и состоянии здоровья его матери, Струкова запросила суд дать обвиняемому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере двух полученных взяток — 36 млн рублей и запрет занимать государственные должности на 10 лет.