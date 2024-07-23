Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Белгородцы снова негодуют и требуют провести проверку на цементном заводе. По словам местной жительницы Анастасии, дым от труб виден очень отчётливо, особенно ранним утром. Выбросы так сильно загрязняют воздух в близлежащем районе и части города, что это заметно даже из микрорайона Новая жизнь.
«Раньше был цементный, теперь добавились ещё два. Почему такие предприятия находятся в черте города?» — пожаловалась Анастасия.
В мэрии Белгорода ответили, что цементный завод находится под контролем федерального экологического надзора и подотчётен Центрально-Чернозёмному межрегиональному управлению Росприроднадзора, поэтому администрация ничего не может сделать.
Контроль качества атмосферного воздуха и источников выбросов загрязняющих веществ осуществляют специальные органы — Роспотребнадзор и прокуратура. Только они могут в случае выявления нарушений принять решение о приостановке работы предприятия.
Для проведения исследований атмосферы на наличие загрязняющих веществ необходимо направить обращение в управление Роспотребнадзора Белгородской области.
мэрия Белгорода
Белгородцы уже жаловались на дым и белый налёт, который остался на машинах, от цемзавода. После ряда проверок и последовавшего за этим скандала бывшего генерального директора «Белгородского цемента» и экс-депутата горсовета Эдуарда Андросова осудили.