Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы

Белгородцы снова негодуют и требуют провести проверку на цементном заводе. По словам местной жительницы Анастасии, дым от труб виден очень отчётливо, особенно ранним утром. Выбросы так сильно загрязняют воздух в близлежащем районе и части города, что это заметно даже из микрорайона Новая жизнь.