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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Выбросы в Белгороде

Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы

23 июля 2024, 13:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Выбросы в Белгороде

Белгородцы вновь сообщают о выбросах от предприятий в городе

Эпопея с цементным заводом в Белгороде, судя по всему, продолжается. Жители вновь пожаловались на выбросы. Горожане утверждают, что загрязнение воздуха заметно даже из отдалённых микрорайонов. В мэрии ответили, что не могут повлиять на ситуацию.

Белгородцы снова негодуют и требуют провести проверку на цементном заводе. По словам местной жительницы Анастасии, дым от труб виден очень отчётливо, особенно ранним утром. Выбросы так сильно загрязняют воздух в близлежащем районе и части города, что это заметно даже из микрорайона Новая жизнь.

«Раньше был цементный, теперь добавились ещё два. Почему такие предприятия находятся в черте города?» — пожаловалась Анастасия.

В мэрии Белгорода ответили, что цементный завод находится под контролем федерального экологического надзора и подотчётен Центрально-Чернозёмному межрегиональному управлению Росприроднадзора, поэтому администрация ничего не может сделать.

Контроль качества атмосферного воздуха и источников выбросов загрязняющих веществ осуществляют специальные органы — Роспотребнадзор и прокуратура. Только они могут в случае выявления нарушений принять решение о приостановке работы предприятия.

Для проведения исследований атмосферы на наличие загрязняющих веществ необходимо направить обращение в управление Роспотребнадзора Белгородской области.
мэрия Белгорода

Белгородцы уже жаловались на дым и белый налёт, который остался на машинах, от цемзавода. После ряда проверок и последовавшего за этим скандала бывшего генерального директора «Белгородского цемента» и экс-депутата горсовета Эдуарда Андросова осудили.

Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде
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#Валерия Колесникова#Город#Роспотребнадзор#Экология#Цементный завод#Новости Белгорода#Белгород#Загрязнение воздуха#Росприроднадзор
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