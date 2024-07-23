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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Мечеть в Белгороде

Спецслужбы предупреждали о возможном теракте в Белгороде полтора месяца назад

23 июля 2024, 11:40
Фото: РИА «Новости»
Мечеть в Белгороде

Глава мусульман в Белгороде прокомментировал неудавшийся теракт в мечети

Председатель белгородских мусульман Гаджирамазан Рамазанов заявил, что спецслужбы полтора месяца назад предупреждали о возможном теракте в местной мечети. Глава мусульманской общины также прокомментировал слова одного из террористов о цели несостоявшегося теракта, сообщает РИА «Новости».

Председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов сообщил, что спецслужбы предупреждали о возможном теракте в белгородской мечети ещё полтора месяца назад.

Глава мусульманской общины Белгорода прокомментировал слова одного из террористов. Задержанный сообщил, что целью теракта было столкнуть христиан и мусульман в России, чтобы разжечь между ними вражду.

Рамазанов заявил, что террористам не удастся настроить православных и мусульман друг против друга.

«То, что ситуация у нас сегодня докатилась до теракта, — это вообще нонсенс. Самым мирным и миролюбивым городом был наш Белгород. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем», — подчеркнул председатель.

Утром 23 июля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в мечети Белгорода. В Мариуполе задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта. Ими оказались граждане Российской Федерации.

Недавно в Сети появилось видео задержания предполагаемых террористов.

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