Спецслужбы предупреждали о возможном теракте в Белгороде полтора месяца назад

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов сообщил, что спецслужбы предупреждали о возможном теракте в белгородской мечети ещё полтора месяца назад.
Глава мусульманской общины Белгорода прокомментировал слова одного из террористов. Задержанный сообщил, что целью теракта было столкнуть христиан и мусульман в России, чтобы разжечь между ними вражду.
Рамазанов заявил, что террористам не удастся настроить православных и мусульман друг против друга.
«То, что ситуация у нас сегодня докатилась до теракта, — это вообще нонсенс. Самым мирным и миролюбивым городом был наш Белгород. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем», — подчеркнул председатель.
Утром 23 июля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в мечети Белгорода. В Мариуполе задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта. Ими оказались граждане Российской Федерации.
Недавно в Сети появилось видео задержания предполагаемых террористов.