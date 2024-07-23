РЭО: В России свыше 60% регоператоров испытывают дефицит водителей мусоровозов

Согласно заявлению замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, главная проблема состоит в неконкурентной зарплате водителей мусоровозов.Тариф регоператора при расчете ФОТ включает средние значения по отрасли ЖКХ, а это значительно отличается от рыночной стоимости аналогичных специальностей в других сферах. Водители в разных регионах страны зарабатывают в сфере ТКО от 40 до 80 тыс. руб. Но в коммерческих сферах (например, курьеров сервисов доставки) и в сельхозрегионах в период посевной и сбора урожая те же водители могут заработать в несколько раз больше.