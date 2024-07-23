РЭО: В России свыше 60% регоператоров испытывают дефицит водителей мусоровозов

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, для оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО надлежащего качества в первую очередь следует обеспечить своевременный вывоз ТКО с мест их накопления. Но даже при условии полной укомплектованности автопарка это не представляется возможным, поскольку не хватает водителей спецтехники. Итоги проведенного опроса показали, что водителей не хватает в штате у более чем 60% регоператоров. Укомплектованность квалифицированным персоналом входит в перечень ключевых факторов, влияющих на работу регионального оператора.
Как пишут novostivolgograda.ru, ами регоператоры заявляют, что кадровый дефицит в настоящее время достигает в среднем 30% от требуемого количества сотрудников.
Чтобы следовать графику вывоза отходов, региональные операторы вынуждены выстраивать графики работы водителей в несколько смен, в числе которых и ночные. В ряде регионов страны водителям спецтехники приходится самим расчищать территории контейнерных площадок от навалов ТКО, пробивая себе дорогу к контейнерам. В частности, в Оренбургской области во время очистки земель от последствий паводка водители мусоровозов были вынуждены выполнять функции разнорабочих, что привело к дополнительному оттоку сотрудников.
Согласно заявлению замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, главная проблема состоит в неконкурентной зарплате водителей мусоровозов.Тариф регоператора при расчете ФОТ включает средние значения по отрасли ЖКХ, а это значительно отличается от рыночной стоимости аналогичных специальностей в других сферах. Водители в разных регионах страны зарабатывают в сфере ТКО от 40 до 80 тыс. руб. Но в коммерческих сферах (например, курьеров сервисов доставки) и в сельхозрегионах в период посевной и сбора урожая те же водители могут заработать в несколько раз больше.
Чтобы работы по вывозу ТКО региональным операторам выполнялись стабильно, приходится значительно повышать зарплаты водителей при поиске нового персонала, выходя за пределы согласованного тарифного бюджета и увеличивая реальную себестоимость вывоза отходов.