Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде

Один из задержанных россиян рассказал, что с ним связался «человек с Украины» и предложил поджечь мечеть. Взамен дали деньги и инструкцию. Мужчина должен был найти людей на месте, которые совершат поджог, и передать деньги, когда те закончат свою работу.