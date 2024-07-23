Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Мариуполе задержали двоих россиян за подготовку теракта в Белгороде. Мужчины уже дали признательные показания.
Один из задержанных россиян рассказал, что с ним связался «человек с Украины» и предложил поджечь мечеть. Взамен дали деньги и инструкцию. Мужчина должен был найти людей на месте, которые совершат поджог, и передать деньги, когда те закончат свою работу.
Второй задержанный заявил, что с ним в марте связался «друг из днепровской колонии», который предложил совершить теракт за деньги. Он и брат согласились. Предполагалось, что нужно было бросить коктейли Молотова в мечеть.
Возбуждено уголовное дело за организацию теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Подозреваемых заключили под стражу.