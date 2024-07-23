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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 08:11

Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде

Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде

23 июля 2024, 07:14
Фото: кадр из видео РИА «Новости»
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде
Подозреваемых задержали в Мариуполе. Ими оказались россияне. По информации ФСБ, предложение совершить теракт поступило им от украинских спецслужб. Видео задержания публикует РИА «Новости».
Сюжет
ФСБ

В Мариуполе задержали двоих россиян за подготовку теракта в Белгороде. Мужчины уже дали признательные показания.

Один из задержанных россиян рассказал, что с ним связался «человек с Украины» и предложил поджечь мечеть. Взамен дали деньги и инструкцию. Мужчина должен был найти людей на месте, которые совершат поджог, и передать деньги, когда те закончат свою работу.

Второй задержанный заявил, что с ним в марте связался «друг из днепровской колонии», который предложил совершить теракт за деньги. Он и брат согласились. Предполагалось, что нужно было бросить коктейли Молотова в мечеть.

Возбуждено уголовное дело за организацию теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Подозреваемых заключили под стражу.

Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Белгороде
Видео: РИА «Новости»
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