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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

В Белгородской области за сутки пострадали девять мирных жителей

Пострадавшего от обстрела под Белгородом ребёнка отправляют в больницу в Москве

23 июля 2024, 06:27
Фото: 1MI

В Белгородской области за сутки пострадали девять мирных жителей

Понедельник выдался тяжёлым. К сожалению, стало известно о гибели человека, который получил сильные ожоги в селе Маломихайловка. Кроме того, ещё девять человек пострадали, в том числе двое детей. Одного из них направляют в столичную клинику.
Сюжет
Дети

Рабочая неделя в Белгородской области началась с трагических событий. В понедельник, 22 июля, в результате атак Вооружённых сил Украины пострадали девять человек, двое из которых — дети. Принято решение о госпитализации одного из мальчиков в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

В селе Щетиновка Белгородского района минувшей ночью беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль на дороге. Трое мужчин пострадали: у них баротравмы и осколочные ранения различной степени тяжести. Жители смогли самостоятельно добраться до городской больницы № 2 в Белгороде, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.

Также вчера стало известно о смерти мужчины, который пострадал от атаки беспилотника в Маломихайловке. Он получил серьёзные ожоги и скончался от полученных травм.

Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область
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