Пострадавшего от обстрела под Белгородом ребёнка отправляют в больницу в Москве

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Рабочая неделя в Белгородской области началась с трагических событий. В понедельник, 22 июля, в результате атак Вооружённых сил Украины пострадали девять человек, двое из которых — дети. Принято решение о госпитализации одного из мальчиков в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
В селе Щетиновка Белгородского района минувшей ночью беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль на дороге. Трое мужчин пострадали: у них баротравмы и осколочные ранения различной степени тяжести. Жители смогли самостоятельно добраться до городской больницы № 2 в Белгороде, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.
Также вчера стало известно о смерти мужчины, который пострадал от атаки беспилотника в Маломихайловке. Он получил серьёзные ожоги и скончался от полученных травм.