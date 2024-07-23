Пострадавшего от обстрела под Белгородом ребёнка отправляют в больницу в Москве

В Белгородской области за сутки пострадали девять мирных жителей

Понедельник выдался тяжёлым. К сожалению, стало известно о гибели человека, который получил сильные ожоги в селе Маломихайловка. Кроме того, ещё девять человек пострадали, в том числе двое детей. Одного из них направляют в столичную клинику.