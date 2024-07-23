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Posted 23 июля, 15:13

Published 23 июля, 15:13

Modified 23 июля, 15:15

Updated 23 июля, 15:15

ВСУ атаковали Красное, Муром и Безымено в Белгородской области

Один дом разрушен, второй загорелся после атак беспилотников в Белгородской области

23 июля 2024, 15:13
Фото: 1MI.

ВСУ атаковали Красное, Муром и Безымено в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Во всех случаях речь идёт об атаках беспилотников. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

ВСУ вновь атаковали приграничные Шебекинский и Грайворонский горокруга. Есть разрушения.

В Красном в Шебекинском горокруге FPV-дрон ударил по дому местных жителей. В результате он разрушен.

Ещё один дом загорелся после того, как на него сбросили боеприпас с беспилотника. Произошло это в Безымено в Грайворонском горокруге.

Помимо этого, ВСУ атаковали беспилотником нежилое здание в шебекинском Муроме.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что по решению оперштаба с 23 июля въезд в Красное и Безымено должен быть ограничен. По Мурому такого решения не принималось, что вызвало вопросы у местных жителей.

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