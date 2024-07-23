Нашествие тараканов: кому следует подготовиться к новым «сожителям»?

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Причина большого количества тараканов на улицах и в домах — крайне тёплая погода. Зачастую встречаются либо рыжие тараканы, либо тараканы-прусаки, которые чаще всего живут в тёплых зданиях. Однако когда наступает тёплое лето, они могут с такой же лёгкостью перемещаться и по улице, а после этого — поселиться в любом другом доме. Поэтому многие россияне рискуют завести новых «сожителей».
Зоолог отмечает, что есть те люди, которым стоит быть на особом чеку — это жители домов старого фонда. Именно в такие дома попасть проще всего: в стенах много трещин и полостей, где тараканы с лёгкостью могут спрятаться.
«Какое-то время они находятся в анабиозе, а потом выходят», — отметил Евсюков.
Да и потравить этих насекомых в старых домах бывает очень сложно из-за множества факторов.
Отметим, что тараканы около двух тысяч лет назад появились в Индии, откуда потом мигрировали по всей планете: такое переселение наблюдалось 400 лет и 1,2 тысячи лет назад. Соответствующее исследование провели ряд учёных.