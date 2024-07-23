Нашествие тараканов: кому следует подготовиться к новым «сожителям»?

Причина большого количества тараканов на улицах и в домах — крайне тёплая погода. Зачастую встречаются либо рыжие тараканы, либо тараканы-прусаки, которые чаще всего живут в тёплых зданиях. Однако когда наступает тёплое лето, они могут с такой же лёгкостью перемещаться и по улице, а после этого — поселиться в любом другом доме. Поэтому многие россияне рискуют завести новых «сожителей».