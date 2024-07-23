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Нашествие тараканов: кому следует подготовиться к новым «сожителям»?

Нашествие тараканов: кому следует подготовиться к новым «сожителям»?

23 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
В некоторых российских городах наблюдается нашествие тараканов: они не только бегают по мусорным контейнерам и улицам, но и забегают в дома. Почему так происходит, журналистам RostovGazeta рассказал зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Причина большого количества тараканов на улицах и в домах — крайне тёплая погода. Зачастую встречаются либо рыжие тараканы, либо тараканы-прусаки, которые чаще всего живут в тёплых зданиях. Однако когда наступает тёплое лето, они могут с такой же лёгкостью перемещаться и по улице, а после этого — поселиться в любом другом доме. Поэтому многие россияне рискуют завести новых «сожителей».

Зоолог отмечает, что есть те люди, которым стоит быть на особом чеку — это жители домов старого фонда. Именно в такие дома попасть проще всего: в стенах много трещин и полостей, где тараканы с лёгкостью могут спрятаться.

«Какое-то время они находятся в анабиозе, а потом выходят», — отметил Евсюков.

Да и потравить этих насекомых в старых домах бывает очень сложно из-за множества факторов.

Отметим, что тараканы около двух тысяч лет назад появились в Индии, откуда потом мигрировали по всей планете: такое переселение наблюдалось 400 лет и 1,2 тысячи лет назад. Соответствующее исследование провели ряд учёных.

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#Александра Склярова#Наука#Тараканы#Зоология#КЦ
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