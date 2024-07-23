Лыжероллерная сборная примет участие в чемпионате РФ при поддержке «Поколения»

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Церемония вручения состоялась на старте Открытого кубка Белгородской области по лыжероллерам, который состоялся в минувшую субботу на трассе «Лидер» под Чернянкой.
Всего в Белгородской области работают около десятка лыжероллерных трасс от Белгорода и Старого Оскола до Борисовки. А трасса в Чернянском районе была в этом году модернизирована.
«Наш регион — один из лидеров в этом виде спорта. Сборная области всегда входит в число лидирующих сборных в России в общем зачёте чемпионатов России, Кубка в России. За последние годы лыжные гонки, лыжероллеры стремительно развиваются в регионе. У нас построено много лыжероллерных трасс. Здесь, возле Чернянки — одна из них. Прекрасная, великолепная трасса. Для спортсменов очень интересная. Грамотно спроектированная. И я думаю, все получат сегодня удовольствие от выступления на этой трассе», — отметил руководитель Федерации лыжных гонок Белгородской области.