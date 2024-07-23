Лыжероллерная сборная примет участие в чемпионате РФ при поддержке «Поколения»

«Наш регион — один из лидеров в этом виде спорта. Сборная области всегда входит в число лидирующих сборных в России в общем зачёте чемпионатов России, Кубка в России. За последние годы лыжные гонки, лыжероллеры стремительно развиваются в регионе. У нас построено много лыжероллерных трасс. Здесь, возле Чернянки — одна из них. Прекрасная, великолепная трасса. Для спортсменов очень интересная. Грамотно спроектированная. И я думаю, все получат сегодня удовольствие от выступления на этой трассе», — отметил руководитель Федерации лыжных гонок Белгородской области.