Кроме Белгорода, ещё в одном городе не будет праздничного салюта 5 августа

В Орле отказались от праздничного салюта в честь Дня города

В этом году в Орле так же, как и в Белгороде, не будет запуска праздничного фейерверка в честь Дня города. Планы местных властей стали понятны после публикации мэром Орла расписания мероприятий на начало августа, пишет «Орелtimes».