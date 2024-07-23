Кроме Белгорода, ещё в одном городе не будет праздничного салюта 5 августа

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как сообщает издание, в Орле решили не запускать праздничный салют в День города который так же, как и в Белгороде, отмечается 5 августа.
Официально о решении властей не объявлялось, но оно стало очевидным после того, как мэр города Юрий Парахин опубликовал план мероприятий. В списке событий, запланированных с 1 по 5 августа, салют не значится.
Местные жители всё же решили уточнить, будет ли праздничный фейерверк в День города, но в администрации их надежды развеяли.
Традиционного салюта 5 августа, вероятнее всего, не будет и в Белгороде.