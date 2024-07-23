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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Салют

Кроме Белгорода, ещё в одном городе не будет праздничного салюта 5 августа

23 июля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Салют

В Орле отказались от праздничного салюта в честь Дня города

В этом году в Орле так же, как и в Белгороде, не будет запуска праздничного фейерверка в честь Дня города. Планы местных властей стали понятны после публикации мэром Орла расписания мероприятий на начало августа, пишет «Орелtimes».

Как сообщает издание, в Орле решили не запускать праздничный салют в День города который так же, как и в Белгороде, отмечается 5 августа.

Официально о решении властей не объявлялось, но оно стало очевидным после того, как мэр города Юрий Парахин опубликовал план мероприятий. В списке событий, запланированных с 1 по 5 августа, салют не значится.

Местные жители всё же решили уточнить, будет ли праздничный фейерверк в День города, но в администрации их надежды развеяли.

Традиционного салюта 5 августа, вероятнее всего, не будет и в Белгороде.

Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Город#Праздник#День города#Салют#Орел#Фейерверк#Белгород#Орёл
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