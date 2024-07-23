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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Мечеть в Белгороде

Как выглядит мечеть в Белгороде, в которой хотели устроить теракт?

23 июля 2024, 09:57
Фото: РИА «Новости»
Мечеть в Белгороде

Имам мечети в Белгороде не стал комментировать новость о предотвращённом теракте

23 июля сотрудниками ФСБ пресечена попытка теракта в Белгороде. Предполагалось, что злоумышленники подожгут мечеть по заданию украинских служб. Корреспонденту РИА «Новости» удалось снять видео внутри здания.

Мечеть, в которой могли совершить теракт, располагается на окраине Белгорода. Молельное помещение находится над автомойкой.

Снять видео внутри позволил имам, местный духовный глава. Однако комментировать историю он отказался и отметил, что его «дело только молиться».

Утром 23 июля в Мариуполе задержали двоих мужчин — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Их подозревают в подготовке теракта в Белгороде. Они должны были поджечь местную мечеть. Их вербовщиками были украинские спецслужбы, которые связались с ними в прошлом месяце. В качестве вознаграждения россиянам обещали деньги.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за организацию теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Их заключили под стражу.

Мечеть изнутри
Видео: РИА «Новости»
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