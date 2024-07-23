Как выглядит мечеть в Белгороде, в которой хотели устроить теракт?

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Мечеть, в которой могли совершить теракт, располагается на окраине Белгорода. Молельное помещение находится над автомойкой.
Снять видео внутри позволил имам, местный духовный глава. Однако комментировать историю он отказался и отметил, что его «дело только молиться».
Утром 23 июля в Мариуполе задержали двоих мужчин — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Их подозревают в подготовке теракта в Белгороде. Они должны были поджечь местную мечеть. Их вербовщиками были украинские спецслужбы, которые связались с ними в прошлом месяце. В качестве вознаграждения россиянам обещали деньги.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за организацию теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Их заключили под стражу.