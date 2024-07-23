Как выглядит мечеть в Белгороде, в которой хотели устроить теракт?

Утром 23 июля в Мариуполе задержали двоих мужчин — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Их подозревают в подготовке теракта в Белгороде. Они должны были поджечь местную мечеть. Их вербовщиками были украинские спецслужбы, которые связались с ними в прошлом месяце. В качестве вознаграждения россиянам обещали деньги.