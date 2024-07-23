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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Последствия обстрела, тематическое фото

«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?

23 июля 2024, 12:44
Фото: bel.ru
Последствия обстрела, тематическое фото

Белгородские власти оценили возможность введения режима ЧС в Щетиновке

Жители Щетиновки буквально молят о вводе режима чрезвычайной ситуации в селе. По их словам, там уже настоящая зона проведения СВО, рушатся дома от прилётов, может скоро вообще не остаться никакого жилья. Ответ дала глава района Анна Куташова.

Белгородцы вновь подняли вопрос введения режима ЧС в постоянно обстреливаемых населённых пунктах.

«У нас в Щетиновке идут полномасштабные боевые действия. 50 домов полностью разрушены и столько же, а может, и больше пострадали», — обратилась белгородка в соцсетях.

На жалобу ответила глава Белгородского района Анна Куташова. По её словам, режим ЧС в селе могут ввести только «в случае необходимости».

Ответ не устроил белгородцев. Они уточняют, какие ещё должны быть условия, чтобы были приняты меры.

«Вы уже запретили там жить! Вернее, там невозможно жить, и уже давно. Видимо, должно остаться 0 домов в селе или вообще чистое поле?!» — возмущаются жители.

На это обращение ответа на момент публикации не было.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Чрезвычайная ситуация#Белгород#Щетиновка#Приграничье#Боевые действия#СВО
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