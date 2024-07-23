«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Белгородцы вновь подняли вопрос введения режима ЧС в постоянно обстреливаемых населённых пунктах.
«У нас в Щетиновке идут полномасштабные боевые действия. 50 домов полностью разрушены и столько же, а может, и больше пострадали», — обратилась белгородка в соцсетях.
На жалобу ответила глава Белгородского района Анна Куташова. По её словам, режим ЧС в селе могут ввести только «в случае необходимости».
Ответ не устроил белгородцев. Они уточняют, какие ещё должны быть условия, чтобы были приняты меры.
«Вы уже запретили там жить! Вернее, там невозможно жить, и уже давно. Видимо, должно остаться 0 домов в селе или вообще чистое поле?!» — возмущаются жители.
На это обращение ответа на момент публикации не было.