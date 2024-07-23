«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?

Белгородские власти оценили возможность введения режима ЧС в Щетиновке

Жители Щетиновки буквально молят о вводе режима чрезвычайной ситуации в селе. По их словам, там уже настоящая зона проведения СВО, рушатся дома от прилётов, может скоро вообще не остаться никакого жилья. Ответ дала глава района Анна Куташова.