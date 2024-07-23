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Физик рассказал, стоит ли белгородцам ждать частых песчаных бурь

Характерны ли для Белгородской области песчаные и пыльные бури?

23 июля 2024, 07:59
Фото: 1MI

Физик рассказал, стоит ли белгородцам ждать частых песчаных бурь

Не так давно песчаная буря накрыла Белгородскую область. Непогода бушевала в Старом Осколе. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили, насколько песчаные и пыльные бури характерны для региона.

На наши вопросы ответил старший преподаватель кафедры физики БГТУ им. В. Г. Шухова Владимир Виноглядов. По его словам, песчаные и пыльные бури представляют собой атмосферное явление, которое обычно происходит в засушливых и полузасушливых регионах, где более ровная поверхность с ограниченным растительным покровом.

Сильные ветра поднимают большое количество песка и пыли с обнажённых сухих почв в атмосферу, которые способны стеной передвигаться по поверхности земли. Песчаные и пыльные бури возникают обычно в летнее время, когда сильный ветер сдувает сухой сыпучий песок или мелкую пыль и грязь с поверхности земли. Обычно такие бури возникают в районах песчаных пустынь, а также территориях с плохим качеством земледелия или интенсивным выпасом скота. Иногда лесные пожары тоже могут спровоцировать пыльные бури.
Владимир Виноглядов

Эксперт добавил, что пыльные бури оказывают воздействие на окружающую среду, экономику и представляют серьёзную опасность для здоровья животных и человека.

Загрязнение воздуха взвешенными частицами мелкой пыли и песка негативно воздействуют на дыхательные пути, глаза, способны вызывать раздражение кожи, а плохая видимость во время таких бурь может привести к дорожно-транспортными происшествиям. Кроме этого, пыльные бури приводят к потере почвы в засушливых районах, тем самым снижая продуктивность сельского хозяйства.
Владимир Виноглядов

По словам специалиста, в целом песчаные и пыльные бури больше характерны для засушливых регионов Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая. А для территории Белгородской области они не характерны.

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