Характерны ли для Белгородской области песчаные и пыльные бури?

На наши вопросы ответил старший преподаватель кафедры физики БГТУ им. В. Г. Шухова Владимир Виноглядов. По его словам, песчаные и пыльные бури представляют собой атмосферное явление, которое обычно происходит в засушливых и полузасушливых регионах, где более ровная поверхность с ограниченным растительным покровом.