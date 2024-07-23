Губернатор Вячеслав Гладков поздравил победителей конкурса «Новые возможности 5.0»

Конкурс проводят уже в пятый раз. В «Новых возможностях» в 2024 году приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение нескольких месяцев участники получали новые знания, изучали основы продаж, перенимали опыт экспертов и наставников.