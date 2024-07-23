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Бизнесмены

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил победителей конкурса «Новые возможности 5.0»

23 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Бизнесмены
В регионе уже пятый раз прошёл конкурс для начинающих предпринимателей «Новые возможности». Проект проводят по инициативе главы Белгородской области. Призовые гранты получили трое, за первое место победителю полагается 1,5 млн рублей, а за третье — 500 тысяч.

В Белгородской области завершился конкурс бизнес-идей «Новые возможности 5.0». Его запустили по инициативе главы региона для поддержки инициативных белгородцев, которые хотят реализовать свои бизнес-идеи.

Конкурс проводят уже в пятый раз. В «Новых возможностях» в 2024 году приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение нескольких месяцев участники получали новые знания, изучали основы продаж, перенимали опыт экспертов и наставников.

По итогам определили 30 победителей. Они получили гранты на развитие своего бизнеса в различных сферах, таких как производство, строительство, сельское хозяйство, IT-технологии, туризм, спорт и образование. Размер грантов зависел от занятого места: за первое место участники получили 1,5 млн рублей, за второе — 1 млн рублей, а за третье — 500 тыс. рублей

«Всем начинающим предпринимателям желаю успешного развития своего дела! Понимаем, что хорошая идея — это только начало. Необходимо много усилия, труда и терпения, чтобы превратить её в стабильный бизнес. Но я уверен, что у всех участников это получится! Вы не боитесь мечтать и идти вперёд! Успехов и удачи!» — заключил губернатор Вячеслав Гладков.

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