bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля, 13:16

Published 23 июля, 13:16

Modified 23 июля, 13:18

Updated 23 июля, 13:18

Бизнесмены

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил победителей конкурса «Новые возможности 5.0»

23 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney. Бизнесмены
Сюжет
Строительство
В регионе уже пятый раз прошёл конкурс для начинающих предпринимателей «Новые возможности». Проект проводят по инициативе главы Белгородской области. Призовые гранты получили трое, за первое место победителю полагается 1,5 млн рублей, а за третье — 500 тысяч.

В Белгородской области завершился конкурс бизнес-идей «Новые возможности 5.0». Его запустили по инициативе главы региона для поддержки инициативных белгородцев, которые хотят реализовать свои бизнес-идеи.

Конкурс проводят уже в пятый раз. В «Новых возможностях» в 2024 году приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение нескольких месяцев участники получали новые знания, изучали основы продаж, перенимали опыт экспертов и наставников.

По итогам определили 30 победителей. Они получили гранты на развитие своего бизнеса в различных сферах, таких как производство, строительство, сельское хозяйство, IT-технологии, туризм, спорт и образование. Размер грантов зависел от занятого места: за первое место участники получили 1,5 млн рублей, за второе — 1 млн рублей, а за третье — 500 тыс. рублей

«Всем начинающим предпринимателям желаю успешного развития своего дела! Понимаем, что хорошая идея — это только начало. Необходимо много усилия, труда и терпения, чтобы превратить её в стабильный бизнес. Но я уверен, что у всех участников это получится! Вы не боитесь мечтать и идти вперёд! Успехов и удачи!» — заключил губернатор Вячеслав Гладков.

Выплаты компенсаций белгородскому МСП задерживаются из-за процесса согласования
Узнать подробнее
Читайте также:
На платформе МСП. РФ появился сервис по выбору проверенных франшизВсё равно мало? Какие выплаты на какие суммы получил пострадавший белгородский бизнесНаселение падает, бизнес растёт: как считают плотность МСП в Белгороде
#Белгородская область#Экономика#Спорт#Строительство#Конкурс#Туризм#Образование#Производство#Гранты#Сельское хозяйство#Предприниматели#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика