Геологи нашли в океане «тёмный кислород»

Исследователи из Великобритании, Германии и США провели эксперимент в центральной части Тихого океана и обнаружили избыток кислорода. Несколько дней геологи наблюдали за концентрацией газа, которая плавно превысила фоновую в три раза. Позже эксперимент повторили и на других участках, что подтвердило избыток найденного кислорода.