Геологи нашли в океане «тёмный кислород»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Глубоководные части Мирового океана содержат большое количество железомарганцевых конкреций, которые являются источником ценных металлов, таких как марганец, кобальт, цирконий и редкоземельные элементы. Эти минеральные образования привлекают внимание добывающих компаний, но их сбор — сложная и дорогая задача.
Исследователи из Великобритании, Германии и США провели эксперимент в центральной части Тихого океана и обнаружили избыток кислорода. Несколько дней геологи наблюдали за концентрацией газа, которая плавно превысила фоновую в три раза. Позже эксперимент повторили и на других участках, что подтвердило избыток найденного кислорода.
Геологи назвали источник «тёмным кислородом», поскольку он находится вне досягаемости солнечного света. Предполагается, что находка может играть важную роль в дыхании глубоководных организмов.
Существуют разнообразные теории о возникновении «тёмного кислорода» в океане. Возможно, он произошел из-за стекания воды с горных склонов, из-за активности микробов или в результате разложения химических соединений воды под действием ионизирующих излучений. Тем не менее, учёные думают, что основной причиной появления такого кислорода является электролиз. Эксперименты доказали, что это возможно.
Специалисты исключили возможность ошибок при проведении исследований, но предупредили, что полученные результаты нельзя автоматически переносить на другие области мирового океана без проведения дополнительных исследований. Количество «тёмного кислорода» может меняться в зависимости от числа конкреций на дне и их происхождения.
Исследование опубликовали в журнале Nature Geoscience.