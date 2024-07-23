Где смотреть видео, если YouTube заблокируют?

Оказалось, что российские певцы и блогеры не могут привлечь такое же количество подписчиков на отечественных платформах. Например, у исполнителя SHAMAN на YouTube было почти 2,8 миллиона подписчиков. Его новые видеоклипы выходили в тренды и набирали многомиллионные просмотры всего за сутки. Однако в VK у SHAMANа всего 760 тысяч подписчиков.