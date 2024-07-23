Где смотреть видео, если YouTube заблокируют?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Если не YouTube, то что ещё? У российских знаменитостей просто нет выбора. Несмотря на попытки властей ограничить доступ к западным платформам, переход на отечественные сервисы вызывает скромный интерес у россиян.
Оказалось, что российские певцы и блогеры не могут привлечь такое же количество подписчиков на отечественных платформах. Например, у исполнителя SHAMAN на YouTube было почти 2,8 миллиона подписчиков. Его новые видеоклипы выходили в тренды и набирали многомиллионные просмотры всего за сутки. Однако в VK у SHAMANа всего 760 тысяч подписчиков.
На Rutube ситуация у SHAMANа ещё хуже. Только 20 тысяч человек подписаны на его канал, и число подписчиков прибавляется медленно. Его новые видео просматривают около 50 тысяч раз, что в 50 раз меньше, чем на YouTube.
Другие артисты и блогеры сталкиваются с аналогичной проблемой. Например, у Филиппа Киркорова всего 80 подписчиков на Rutube. На YouTube у него подписано 380 тысяч человек.
Григорий Лепс имеет примерно одинаковое количество подписчиков как на VK, так и на YouTube — 165 тысяч.
Сергей Лазарев, который входит в топ самых популярных российских артистов, имеет в четыре раза больше подписчиков на YouTube, чем на VK. На Rutube у него всего 40 подписчиков.
Тенденция очевидна: отечественные платформы не обрели популярности среди аудитории российских поп-звёзд.
Что касается известных видеоблогеров, самым популярным каналом на Rutube является блог Юрия Подоляки с 461,1 тысячи подписчиков. Интересно, что на YouTube у него только 19,5 тысячи человек.
Блогер Дмитрий Пучков (Goblin) также популярен на Rutube — 344,3 тысячи подписчиков. Хотя его канал на YouTube был удалён после того, как набрал около 3 миллионов подписчиков.
Блокировка YouTube становится всё более реальной, а власти готовят аудиторию к использованию отечественных альтернатив. Введение российского аналога YouTube сопровождается замедлением скорости доступа к западным платформам, чтобы убрать конкурентов. Но пока аудитория, судя по всему, не готова полностью перейти на отечественные платформы.