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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

YouTube

Где смотреть видео, если YouTube заблокируют?

23 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI
YouTube

Аудитория поп-звёзд на отечественных платформах проигрывает YouTube

«Новые Известия» изучили статистику по аудитории самых популярных исполнителей в YouTube, VK и Rutube. Результаты могут удивить.

Если не YouTube, то что ещё? У российских знаменитостей просто нет выбора. Несмотря на попытки властей ограничить доступ к западным платформам, переход на отечественные сервисы вызывает скромный интерес у россиян.

Оказалось, что российские певцы и блогеры не могут привлечь такое же количество подписчиков на отечественных платформах. Например, у исполнителя SHAMAN на YouTube было почти 2,8 миллиона подписчиков. Его новые видеоклипы выходили в тренды и набирали многомиллионные просмотры всего за сутки. Однако в VK у SHAMANа всего 760 тысяч подписчиков.

На Rutube ситуация у SHAMANа ещё хуже. Только 20 тысяч человек подписаны на его канал, и число подписчиков прибавляется медленно. Его новые видео просматривают около 50 тысяч раз, что в 50 раз меньше, чем на YouTube.

Другие артисты и блогеры сталкиваются с аналогичной проблемой. Например, у Филиппа Киркорова всего 80 подписчиков на Rutube. На YouTube у него подписано 380 тысяч человек.

Григорий Лепс имеет примерно одинаковое количество подписчиков как на VK, так и на YouTube — 165 тысяч.

Сергей Лазарев, который входит в топ самых популярных российских артистов, имеет в четыре раза больше подписчиков на YouTube, чем на VK. На Rutube у него всего 40 подписчиков.

Тенденция очевидна: отечественные платформы не обрели популярности среди аудитории российских поп-звёзд.

Что касается известных видеоблогеров, самым популярным каналом на Rutube является блог Юрия Подоляки с 461,1 тысячи подписчиков. Интересно, что на YouTube у него только 19,5 тысячи человек.

Блогер Дмитрий Пучков (Goblin) также популярен на Rutube — 344,3 тысячи подписчиков. Хотя его канал на YouTube был удалён после того, как набрал около 3 миллионов подписчиков.

Блокировка YouTube становится всё более реальной, а власти готовят аудиторию к использованию отечественных альтернатив. Введение российского аналога YouTube сопровождается замедлением скорости доступа к западным платформам, чтобы убрать конкурентов. Но пока аудитория, судя по всему, не готова полностью перейти на отечественные платформы.

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#Общество#Youtube
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