ФСБ сообщила о пресечённом теракте в Белгороде: что известно

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
В Белгороде предотвратили теракт. По информации ФСБ, его планировали совершить граждане РФ 1986 и 1993 годов рождения. Их задержали в Мариуполе.
Сообщается, что в июне на россиян через соцсети вышли украинские спецслужбы. Подозреваемым предложили выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Взамен полагалось денежное вознаграждение. Планы удалось пресечь.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело за организацию теракта.