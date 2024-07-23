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ФСБ

ФСБ сообщила о пресечённом теракте в Белгороде: что известно

23 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI
ФСБ

Двоих россиян задержали в Мариуполе за подготовку теракта в Белгороде

Предполагается, что подозреваемые планировали поджечь мечеть. Задержанными оказались граждане РФ 1986 и 1993 годов рождения, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Сюжет
ФСБ

В Белгороде предотвратили теракт. По информации ФСБ, его планировали совершить граждане РФ 1986 и 1993 годов рождения. Их задержали в Мариуполе.

Сообщается, что в июне на россиян через соцсети вышли украинские спецслужбы. Подозреваемым предложили выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Взамен полагалось денежное вознаграждение. Планы удалось пресечь.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело за организацию теракта.

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