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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Мэр Игорь Терехов: инфраструктура Харькова в критическом состоянии

«Есть очень серьёзные разрушения»: мэр Харькова — о состоянии инфраструктуры города

23 июля 2024, 08:03
Фото: 1MI

Мэр Игорь Терехов: инфраструктура Харькова в критическом состоянии

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о состоянии коммунальной инфраструктуры города. По его словам, энергетическая и тепловая инфраструктура находится в плачевном состоянии.
Сюжет
Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о состоянии городской инфраструктуры, в частности о коммунальных системах.

Как сообщат «РБК-Украина», по его словам, разрушения очень серьёзные, энергетическая и тепловая инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии. В городе уничтожены все теплоэлектростанции, Харьков полностью лишился собственной электрогенерации.

Напомним, что недавно глава МИД Сергей Лавров заявил, что Харьков играет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии.

Глава МИД Лавров высказался о создании санитарной зоны у Белгородской области
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