«Есть очень серьёзные разрушения»: мэр Харькова — о состоянии инфраструктуры города

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о состоянии городской инфраструктуры, в частности о коммунальных системах.
Как сообщат «РБК-Украина», по его словам, разрушения очень серьёзные, энергетическая и тепловая инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии. В городе уничтожены все теплоэлектростанции, Харьков полностью лишился собственной электрогенерации.
Напомним, что недавно глава МИД Сергей Лавров заявил, что Харьков играет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии.