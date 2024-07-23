«Есть очень серьёзные разрушения»: мэр Харькова — о состоянии инфраструктуры города

Как сообщат «РБК-Украина», по его словам, разрушения очень серьёзные, энергетическая и тепловая инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии. В городе уничтожены все теплоэлектростанции, Харьков полностью лишился собственной электрогенерации.