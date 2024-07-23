Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В районном центре проживает 1925 детей, в средней школе №2 обучается 530 юных жителей посёлка. На новой игровой площадке в 150 квадратных метров установлен красочный игровой комплекс, а также качели и карусели. Предусмотрена и зона отдыха для взрослых.
«Я искренне поздравляю с этим не только ребят, но и взрослое поколение, ведь для нас очень важно, чтобы отдых наших детей был не только комфортным, но и безопасным», — сказал на торжественном открытии глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.
К 80-летию Победы в райцентре ведётся благоустройство Парка победителей. В 2015 году в рамках всероссийской акции «Дерево Памяти» жители посёлка посадили здесь деревья в честь погибших и умерших фронтовиков, а в этом году по проекту «Комфортная городская среда» начато благоустройство центральной аллеи.
В минувшую субботу здесь открылась спортивно-игровая площадка «Зарница». Всего за пару месяцев на 825 квадратных метрах установлено 16 спортивных и три игровых элементов — это целая полоса препятствий, спортивные тренажёры, детская горка и карусель.
«Зарница» послужит хорошим местом для физической подготовки будущих защитников Отечества. В Волоконовском районе много лет ведёт свою работу военно-патриотический клуб «Беркут», где молодые юноши и девушки осваивают навыки военно-прикладных видов спорта, обучаются навыкам самообороны, самостраховки и выживания в экстремальных условиях. Также на базе Ютановского агромеханического техникума открыт центр «Воин». Воспитанники клуба и центра активно принимают участие в военно-патриотических сборах и конкурсах.
На территории Волоконовского района с 2017 года на средства фонда «Поколение» построено семь детских спортивно-игровых площадок. А всего в Белгородской области за семь лет по программе фонда Андрея Скоча установлено 96 подобных объектов в 12 муниципалитетах. Их площадь варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
В ближайшие месяцы планируется открытие подобных площадок в Красногвардейском, Чернянском, Ровеньском районах и Губкинском горокруге.
«В этом году на средства фонда „Поколение“ намечено открыть 14 игровых и спортплощадок, самых различных. Ни один из открытых объектов не повторяется, потому что здесь присутствует авторская работа. И каждая спортивная или детская площадка имеют свои особенности. Мы понимаем, что сегодня эта программа рассчитана для оздоровления детей на открытом воздухе. Наша основная задача — формирование нового здорового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.