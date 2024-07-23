Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»

«В этом году на средства фонда „Поколение“ намечено открыть 14 игровых и спортплощадок, самых различных. Ни один из открытых объектов не повторяется, потому что здесь присутствует авторская работа. И каждая спортивная или детская площадка имеют свои особенности. Мы понимаем, что сегодня эта программа рассчитана для оздоровления детей на открытом воздухе. Наша основная задача — формирование нового здорового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.