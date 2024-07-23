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Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»

Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»

23 июля 2024, 08:25
Фото: «Поколение»
Детская площадка построена на территории средней школы № 2, а спортивно-игровая — в Парке победителей.

В районном центре проживает 1925 детей, в средней школе №2 обучается 530 юных жителей посёлка. На новой игровой площадке в 150 квадратных метров установлен красочный игровой комплекс, а также качели и карусели. Предусмотрена и зона отдыха для взрослых.

«Я искренне поздравляю с этим не только ребят, но и взрослое поколение, ведь для нас очень важно, чтобы отдых наших детей был не только комфортным, но и безопасным», — сказал на торжественном открытии глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

К 80-летию Победы в райцентре ведётся благоустройство Парка победителей. В 2015 году в рамках всероссийской акции «Дерево Памяти» жители посёлка посадили здесь деревья в честь погибших и умерших фронтовиков, а в этом году по проекту «Комфортная городская среда» начато благоустройство центральной аллеи.

В минувшую субботу здесь открылась спортивно-игровая площадка «Зарница». Всего за пару месяцев на 825 квадратных метрах установлено 16 спортивных и три игровых элементов — это целая полоса препятствий, спортивные тренажёры, детская горка и карусель.

Фото: «Поколение»

«Зарница» послужит хорошим местом для физической подготовки будущих защитников Отечества. В Волоконовском районе много лет ведёт свою работу военно-патриотический клуб «Беркут», где молодые юноши и девушки осваивают навыки военно-прикладных видов спорта, обучаются навыкам самообороны, самостраховки и выживания в экстремальных условиях. Также на базе Ютановского агромеханического техникума открыт центр «Воин». Воспитанники клуба и центра активно принимают участие в военно-патриотических сборах и конкурсах.

На территории Волоконовского района с 2017 года на средства фонда «Поколение» построено семь детских спортивно-игровых площадок. А всего в Белгородской области за семь лет по программе фонда Андрея Скоча установлено 96 подобных объектов в 12 муниципалитетах. Их площадь варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.

Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.

В ближайшие месяцы планируется открытие подобных площадок в Красногвардейском, Чернянском, Ровеньском районах и Губкинском горокруге.

«В этом году на средства фонда „Поколение“ намечено открыть 14 игровых и спортплощадок, самых различных. Ни один из открытых объектов не повторяется, потому что здесь присутствует авторская работа. И каждая спортивная или детская площадка имеют свои особенности. Мы понимаем, что сегодня эта программа рассчитана для оздоровления детей на открытом воздухе. Наша основная задача — формирование нового здорового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Благоустройство#Детские площадки#Волоконовка#Зарница#Белгород#Военно-патриотический клуб
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