ЧП в Белгородской области: на взрывоопасном предмете подорвался мужчина

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В Белгородской области случилось новое ЧП. В приграничье мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Произошло это в Краснояружском районе.
Сообщается, что мужчина проник за ограждение, несмотря на наличие колючей проволоки и таблички «Опасная зона. Проход запрещён». Пострадавший скончался на месте от полученных ран.
Напомним, что только за прошедший день в Белгородской области ранения в результате нескольких атак ВСУ получили девять человек. Двое из них — дети. Одного из пострадавших мальчиков решили отправить на дальнейшее лечение в Москву.