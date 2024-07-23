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Posted 23 июля, 20:11

Published 23 июля, 20:11

Modified 23 июля, 20:28

Updated 23 июля, 20:28

Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Белгородской области

ЧП в Белгородской области: на взрывоопасном предмете подорвался мужчина

23 июля 2024, 20:11
Фото: 1MI.

Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Пострадавший скончался на месте. Сообщается, что мужчина проник в запрещённую зону, несмотря на наличие таблички об угрозе и колючей проволоки.

В Белгородской области случилось новое ЧП. В приграничье мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Произошло это в Краснояружском районе.

Сообщается, что мужчина проник за ограждение, несмотря на наличие колючей проволоки и таблички «Опасная зона. Проход запрещён». Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

Напомним, что только за прошедший день в Белгородской области ранения в результате нескольких атак ВСУ получили девять человек. Двое из них — дети. Одного из пострадавших мальчиков решили отправить на дальнейшее лечение в Москву.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Гибель#Взрывоопасный предмет#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Подрыв#Опасная зона
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