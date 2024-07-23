Части Международной космической станции упадут на Землю. Где ждать обломков?

Однако NASA не сразу пришли к решению разобрать станцию: они размышляли и над тем, чтобы поднять её на более высокую орбиту, где та дождалась бы следующий экипаж в целости и сохранности. Однако требования к топливу для такой «парковки» оказались слишком высокими, как и риски повреждения космическим мусором. Поэтому компания SpaceX спроектировала специальный корабль для схода с орбиты, который оснащён 46 двигателями. Он будет направлять станцию к контролируемому входу в атмосферу.