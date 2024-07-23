Части Международной космической станции упадут на Землю. Где ждать обломков?

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Вскоре МКС будет разобрана и уничтожена, поэтому учёные начали думать над тем, какие её части они хотели бы сохранить. Известно, что после разбора станции её части опустят на Землю: некоторые полностью уничтожатся при входе в атмосферу планеты, а уцелевшие упадут на дно океана.
Однако NASA не сразу пришли к решению разобрать станцию: они размышляли и над тем, чтобы поднять её на более высокую орбиту, где та дождалась бы следующий экипаж в целости и сохранности. Однако требования к топливу для такой «парковки» оказались слишком высокими, как и риски повреждения космическим мусором. Поэтому компания SpaceX спроектировала специальный корабль для схода с орбиты, который оснащён 46 двигателями. Он будет направлять станцию к контролируемому входу в атмосферу.
Но и вернуть целую станцию на Землю не представляется возможным. Кроме того, станция не спроектирована для разбора, поэтому сохранить какие-то детали будет сложно. Тем не менее специалисты приложат все усилия, чтобы доставить некоторые части невредимыми.
«Я уверен, что есть некоторые памятные вещи, которые когда-нибудь вернутся и окажутся в музеях. Например, судовой колокол и журналы, может быть, некоторые панели с заплатками и некоторые экспонаты», — выразил надежду Кен Бауэрсокс, замадминистратора НАСА по космическим операциям и бывший астронавт, который провёл 161 день на борту станции в качестве командира её шестой пилотируемой экспедиции.
По мнению учёных, сохранённые детали космической станции крайне важны, ведь группа астронавтов провела на этой МКС целых 25 лет.
«25 из 60 лет человеческих космических полётов были на МКС. Люди склонны видеть в МКС разные вещи, которые им интересны, будь то международное сотрудничество, в котором мы работали со многими странами, тысячи экспериментов, которые провели в условиях микрогравитации, исследования на людях и даже сборку, которую мы провели прямо в космосе. Все эти вещи оказались крайне важны и без них не было бы будущих открытий», — добавил Кен Бауэрсокс.
Хоть у компании и нет отдельных средств для доставки оборудования на Землю, специалисты не теряют надежды. Уничтожить станцию планируется только в 2030 году, поэтому у учёных и инженеров ещё достаточно времени, чтобы определиться с решением проблемы по доставке целых частей на Землю.
Источник: сайт Space.