Белгородцы обязаны косить траву у своих участков, хотя там могут быть осколки ракет?

Оказалось, что такие требования вполне правомерны. Согласно правилам, границы прилегающих территорий для владельцев индивидуальных жилых домов устанавливаются на расстоянии 10 метров по всему периметру от границ земельного участка. На этой территории высота нескошенной травы не должна превышать 15 сантиметров. Также не допускается наличие сорной растительности, сухой травы, срезанных веток и спиленных стволов деревьев.