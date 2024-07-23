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Published Сегодня, 10:52

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Газон

Белгородцы обязаны косить траву у своих участков, хотя там могут быть осколки ракет?

23 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI
Газон

Мэр Демидов разъяснил, может ли управа обязывать белгородцев косить траву

После обстрелов со стороны ВСУ в Белгороде находят обломки сбитых ракет. Жители поинтересовались, вправе ли управа требовать их косить траву на приусадебных участках, если там могут находиться осколки. На этот вопрос ответил мэр города.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос о том, имеет ли право районное отделение управы № 27 «Шумиловская» требовать от собственника участка косить сорняки вокруг его территории, если в траве можно обнаружить осколки сбитых силами ПВО ракет.

Оказалось, что такие требования вполне правомерны. Согласно правилам, границы прилегающих территорий для владельцев индивидуальных жилых домов устанавливаются на расстоянии 10 метров по всему периметру от границ земельного участка. На этой территории высота нескошенной травы не должна превышать 15 сантиметров. Также не допускается наличие сорной растительности, сухой травы, срезанных веток и спиленных стволов деревьев.

Если же владелец участка обнаружит осколки, он должен позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. На место отправятся специалисты для проведения проверки, сообщил глава городской администрации.

Напомним, что после обстрелов со стороны ВСУ белгородцы регулярно находят осколки сбитых ракет в городе, у себя во дворах, на территориях частных домовладений и даже в квартирах.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Трава#Правила благоустройства#Валентин Демидов
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