Белгородка на глазах малолетних детей решила расквитаться с мужем с помощью ножа

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Белгороде произошёл семейный конфликт, который перерос в поножовщину. Это случилось в одной из квартир города по улице Восточной.
Там мужчина под сорок и женщина 32-х лет проводили вечер за распитием спиртного. Супруг белгородки в какой-то момент решил отлучиться и спустя время вернулся ещё более пьяным.
Он устроил разборки из-за ревности и схватил супругу за волосы. Женщине это, конечно же, не понравилось. Она дождалась, когда муж успокоится, взяла нож на кухне и ударила им в ключицу пострадавшего. Всё это произошло на глазах у детей пары. Один из них годовалый, а другому — семь лет.
Против женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Также женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).