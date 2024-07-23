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Семейная ссора

Белгородка на глазах малолетних детей решила расквитаться с мужем с помощью ножа

23 июля 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Семейная ссора

Белгородка попала под уголовное дело за разборки с пьяным мужем

В одной из белгородских семей развязался скандал на почве ревности. Мужчина начал проявлять агрессию по отношению к своей жене, но после наткнулся на месть. В результате получил ножевое ранение, о котором медики сообщили в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В Белгороде произошёл семейный конфликт, который перерос в поножовщину. Это случилось в одной из квартир города по улице Восточной.

Там мужчина под сорок и женщина 32-х лет проводили вечер за распитием спиртного. Супруг белгородки в какой-то момент решил отлучиться и спустя время вернулся ещё более пьяным.

Он устроил разборки из-за ревности и схватил супругу за волосы. Женщине это, конечно же, не понравилось. Она дождалась, когда муж успокоится, взяла нож на кухне и ударила им в ключицу пострадавшего. Всё это произошло на глазах у детей пары. Один из них годовалый, а другому — семь лет.

Против женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Также женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Уголовное дело#Поножовщина#Полиция#Новости Белгорода#Ревность#Белгород#Семейный конфликт
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