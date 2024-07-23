Белгородка на глазах малолетних детей решила расквитаться с мужем с помощью ножа

Он устроил разборки из-за ревности и схватил супругу за волосы. Женщине это, конечно же, не понравилось. Она дождалась, когда муж успокоится, взяла нож на кухне и ударила им в ключицу пострадавшего. Всё это произошло на глазах у детей пары. Один из них годовалый, а другому — семь лет.