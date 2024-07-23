Белгород переживает последствия первого сильного дождя после жары: фото и видео

В Белгороде затопило подъезд МКД и дорогу после сильного дождя

Вечером 23 июля в столице региона прошёл сильный дождь. Из-за этого на одной из улиц образовалась река, а в МКД вода лилась с крыши прямо в подъезд. Фото и видео публикуют очевидцы.