Белгород переживает последствия первого сильного дождя после жары: фото и видео

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В Белгороде прошёл первый сильный дождь после затяжной аномальной жары. Из-за этого на дороге на улице Костюкова образовалась река. Её очевидцы заметили рядом с бизнес-центром «Столыпин». Соответствующее видео прислали читатели Бел.Ру.
В то же время на бульваре 1-го Салюта затопило подъезд многоквартирного дома. Как пишет «Жесть Белгород», вода лилась в МКД прямо с крыши.
Сильный дождь вечером 23 июля обрушился и на Белгородский район. Из-за этого «море» на дороге образовалось в Дубовом, сообщает «Белгород № 1».
Если верить прогнозам синоптиков, завтра в столице региона дождей не ожидается. Аномальной жары тоже не будет: по информации Гидрометцентра, температура днём не поднимется выше +26 °С.
Дождей в Белгороде пока не предвидится вплоть до начала следующей недели. Вместе с тем уже в воскресенье столбик термометра вновь поднимется до +33 °С.