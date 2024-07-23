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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Последствия сильного дождя в Белгородском районе

Белгород переживает последствия первого сильного дождя после жары: фото и видео

23 июля 2024, 16:10
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Последствия сильного дождя в Белгородском районе

В Белгороде затопило подъезд МКД и дорогу после сильного дождя

Вечером 23 июля в столице региона прошёл сильный дождь. Из-за этого на одной из улиц образовалась река, а в МКД вода лилась с крыши прямо в подъезд. Фото и видео публикуют очевидцы.
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Погода

В Белгороде прошёл первый сильный дождь после затяжной аномальной жары. Из-за этого на дороге на улице Костюкова образовалась река. Её очевидцы заметили рядом с бизнес-центром «Столыпин». Соответствующее видео прислали читатели Бел.Ру.

Потоп на дороге на улице Костюкова после сильного дождя в Белгороде
Видео: bel.ru

В то же время на бульваре 1-го Салюта затопило подъезд многоквартирного дома. Как пишет «Жесть Белгород», вода лилась в МКД прямо с крыши.

В Белгороде затопило подъезд МКД после сильного дождя
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Сильный дождь вечером 23 июля обрушился и на Белгородский район. Из-за этого «море» на дороге образовалось в Дубовом, сообщает «Белгород № 1».

Последствия сильного дождя в Белгородском районе
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
Последствия сильного дождя в Белгородском районеПоследствия сильного дождя в Белгородском районе
Последствия сильного дождя в Белгородском районе
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Если верить прогнозам синоптиков, завтра в столице региона дождей не ожидается. Аномальной жары тоже не будет: по информации Гидрометцентра, температура днём не поднимется выше +26 °С.

Дождей в Белгороде пока не предвидится вплоть до начала следующей недели. Вместе с тем уже в воскресенье столбик термометра вновь поднимется до +33 °С.

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