Альтруисты и страдающие бессоницей: что известно о китах и дельфинах?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Этот праздник учредила Международная китобойная комиссия ещё в 1986 году. Однако истоки праздника берут своё начало чуть раньше: ещё 23 июля 1982 года комиссия приняла решение не только прекратить добычу китов в коммерческих целях, но и полностью запретить её, начиная с сезона 1985/1986. С тех пор этот день ежегодно отмечают 23 июля.
Запрет спас китов от массового истребления, однако над ними и дельфинами всё равно продолжают висеть и другие угрозы: например, большое количество мусора, которое жители планеты ежедневно сбрасывают в моря и океаны.
Кроме того, с запретом не согласилась Япония, которая оставила за собой право отлавливать китов «в научных целях». Из-за этого в 2007 году погибли 950 китов — это около трёх млекопитающих в день. Возможно, часть китов действительно уходила на изучение, однако их мясо всё равно оказывалось в японских ресторанах. В 2010 году такой беспредел попросили закончить, угрожая возбуждением процесса в Международном уголовном суде в Гааге.
В то же время охоту за китами продолжают жители Чукотки, для которых эти млекопитающие крайне важны для выживания.
Всемирный день китов и дельфинов, как и любой другой праздник, не обходится без своих традиций. Этот день в основном отмечают активисты и организации, занимающиеся охраной природы, поэтому они ежегодно устраивают манифесты, акции и собрания, которые призывают обратить внимание людей на проблемы, нависшие над млекопитающими: на браконьерство, дельфинарии и океанариумы, где водные представители зачастую находятся в плохих условиях.
Часто к акциям присоединяются и знаменитости, которые дают благотворительные концерты, посвящают данной проблеме публикацию в соцсетях или выпуск в телепередачах.
Некоторые жители, чтобы приобщить своих детей к проблеме водных млекопитающих, устраивают различные игры, квесты и соревнования с историями о жизни и среде обитания млекопитающих, либо организовывают выставку книг об этих животных.
Многие ещё с детского сада помнят, что самым крупным и тяжёлым животным на Земле является синий кит: его вес превышает 150 тонн, а длина достигает 33 метров. При этом привычные для нас киты чуть меньше, чем их китообразные предки — за это и стоит «благодарить» китовый промысел, поскольку вылавливали только самых крупных особей китов.
«Охоту» на китов изначально начинали из-за ворвани — жидкого жира этих млекопитающих. Его нужно было добыть очень быстро, поскольку после попадания тепла в тело кита жир начинал таять. Добывать же китовое мясо стали только в конце XX века.
Яйцеклетка самки кита по размеру похожа на мышиную, а половой орган мужской особи в длину как один этаж в здании. Язык же крупного водного млекопитающего весит около четырёх тонн при диаметре глотки в 10 сантиметров. Но узкое горло никак не мешает им питаться, поскольку в их рацион входит мелкая рыба, криль и рачки.
К слову, диаметр одной аорты кита превышает диаметр глотки на 30 сантиметров. Всего в теле кита насчитывается около восьми тысяч литров крови, а сердце кита весит около тонны.
Киты очень социальные существа, поэтому часто собираются группами. При этом эти млекопитающие могут на протяжении нескольких месяцев не спать и не отдыхать: связано это с тем, что иногда им нужно подниматься из водных глубин для дыхания.
По данным учёных, киты живут от 80 до 90 лет.
Одни из самых милых млекопитающих — дельфины — очень любопытные, игривые и социальные существа. У них прекрасное зрение и слух как в воде, так и на суши, а для поиска предметов и своих товарищей они используют эхолокацию.
Дельфины крайне хорошие охотники: например, они могут оглушить добычу и согнать её в группу. Питаются же они в основном разной морской живностью.
На планете насчитывается более 35 видов дельфинов, некоторые из них способны разгоняться в воде до 55 км/час. Раны этих существ затягиваются в восемь раз быстрее, чем у человека.
Интересно, что эти милые водные существа могут узнавать себя в зеркале и обладают поразительной памятью: и не зря, ведь их мозг схож структурой с человеческим. Дельфины не только могут спасать людей из бед, но и помогают им искать подводные угрозы и исследовать океаны.
В море дельфины живут не менее 50 лет, но в неволе продолжительность их жизни сокращается в два раза.