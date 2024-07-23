Альтруисты и страдающие бессоницей: что известно о китах и дельфинах?

Кроме того, с запретом не согласилась Япония, которая оставила за собой право отлавливать китов «в научных целях». Из-за этого в 2007 году погибли 950 китов — это около трёх млекопитающих в день. Возможно, часть китов действительно уходила на изучение, однако их мясо всё равно оказывалось в японских ресторанах. В 2010 году такой беспредел попросили закончить, угрожая возбуждением процесса в Международном уголовном суде в Гааге.