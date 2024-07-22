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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Смерч

Загадочное явление в Белгороде попало на видео очевидцев

22 июля 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Смерч

В Белгороде заметили смерч

Белгородцы смогли снять на видео смерч на велолыжероллерной трассе «Олимпия», который возник неожиданно и так же быстро рассеялся. Видео публикует Telegram-канал «Авто Белгород».

Жители Белгорода стали свидетелями необычного атмосферного явления. На велолыжероллерной трассе «Олимпия» образовался настоящий смерч.

Смерч, также известный как торнадо, возникает в грозовом облаке и закручивается книзу. Учёные до сих пор не могут точно объяснить, как и почему образуются смерчи. Считается, что большинство вихрей появляется на границе между холодными и тёплыми воздушными массами.

Очевидцы смогли запечатлеть этот небольшой, но впечатляющий природный феномен.

В прошлом месяце ещё один, более разрушительный, смерч смогли заснять жители соседней с Белгородской области.

Смерч в Белгороде
Видео: «Авто Белгород»
Смерч рядом с Белгородской областью попал на видео
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