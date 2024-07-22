Загадочное явление в Белгороде попало на видео очевидцев

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жители Белгорода стали свидетелями необычного атмосферного явления. На велолыжероллерной трассе «Олимпия» образовался настоящий смерч.
Смерч, также известный как торнадо, возникает в грозовом облаке и закручивается книзу. Учёные до сих пор не могут точно объяснить, как и почему образуются смерчи. Считается, что большинство вихрей появляется на границе между холодными и тёплыми воздушными массами.
Очевидцы смогли запечатлеть этот небольшой, но впечатляющий природный феномен.
В прошлом месяце ещё один, более разрушительный, смерч смогли заснять жители соседней с Белгородской области.