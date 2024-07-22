Загадочное явление в Белгороде попало на видео очевидцев

Смерч, также известный как торнадо, возникает в грозовом облаке и закручивается книзу. Учёные до сих пор не могут точно объяснить, как и почему образуются смерчи. Считается, что большинство вихрей появляется на границе между холодными и тёплыми воздушными массами.