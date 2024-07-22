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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Следы в небе над Белгородом

Взрывы вновь прозвучали в Белгороде после долгого перерыва

22 июля 2024, 12:43
Фото: bel.ru
Следы в небе над Белгородом

В Белгороде объявляли ракетную опасность

В столице региона снова было громко. В понедельник в 15:20 объявили о ракетной опасности. Отбой дали через некоторое время — в 15:36. Жители города прислали нам кадры, на которых видны следы сбития целей в небе над городом.

После долгого затишья в Белгороде снова неспокойно. В последний раз в городе были слышны взрывы в среду, 17 июля. Спустя пять дней, сегодня, в Белгороде, Белгородской области, Шебекинском округе и Шебекино в 15:20 вновь объявили о ракетной опасности. Оповещение об отбое пришло через 15 минут.

Читатели Бел.Ру делятся кадрами, на которых запечатлены следы в небе над городом.

О последствиях на земле не сообщается.

Следы в небе над БелгородомСледы в небе над Белгородом
Следы в небе над Белгородом
Фото: bel.ru
Над Белгородом и районом раздалась серия взрывов
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Взрывы#Ракетная опасность
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