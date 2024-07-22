Взрывы вновь прозвучали в Белгороде после долгого перерыва

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
После долгого затишья в Белгороде снова неспокойно. В последний раз в городе были слышны взрывы в среду, 17 июля. Спустя пять дней, сегодня, в Белгороде, Белгородской области, Шебекинском округе и Шебекино в 15:20 вновь объявили о ракетной опасности. Оповещение об отбое пришло через 15 минут.
Читатели Бел.Ру делятся кадрами, на которых запечатлены следы в небе над городом.
О последствиях на земле не сообщается.