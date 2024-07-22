В селе Белгородского района дрон атаковал автомобиль: погиб мужчина

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
За ночь с 21 на 22 июля в Устинке Белгородского района погиб мужчина. Он был машинистом-экскаваторщиком. Сейчас подробностей о том, что он делал на дороге, нет. Обстоятельства выясняются, доложили на оперативном совещании правительства региона.
Напомним, что ночью, в 2:45, Вячеслав Гладков сообщил о получившем ранения мирном жителе этого населённого пункта.
Его автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Мужчина получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Его доставили в городскую больницу №2. Врачи оказывают необходимую помощь.
Ранее в Шебекинском округе под атаку БПЛА тоже попал легковой автомобиль. У него ожоги 50% тела, перелом руки, осколочные ранения лица.