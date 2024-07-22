В селе Белгородского района дрон атаковал автомобиль: погиб мужчина

За ночь с 21 на 22 июля в Устинке Белгородского района погиб мужчина. Он был машинистом-экскаваторщиком. Сейчас подробностей о том, что он делал на дороге, нет. Обстоятельства выясняются, доложили на оперативном совещании правительства региона.