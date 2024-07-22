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В селе Белгородского района дрон атаковал автомобиль: погиб мужчина

В селе Белгородского района дрон атаковал автомобиль: погиб мужчина

22 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
На оперативном совещании правительства рассказали о погибшем в Устинке Белгородского района мужчине. Его автомобиль атаковал БПЛА.

За ночь с 21 на 22 июля в Устинке Белгородского района погиб мужчина. Он был машинистом-экскаваторщиком. Сейчас подробностей о том, что он делал на дороге, нет. Обстоятельства выясняются, доложили на оперативном совещании правительства региона.

Напомним, что ночью, в 2:45, Вячеслав Гладков сообщил о получившем ранения мирном жителе этого населённого пункта.

Его автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Мужчина получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Его доставили в городскую больницу №2. Врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее в Шебекинском округе под атаку БПЛА тоже попал легковой автомобиль. У него ожоги 50% тела, перелом руки, осколочные ранения лица.

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