В полиции раскрыли подробности ночного конфликта в Белгороде

Предварительно, около часа ночи белгородец вышел к подъезду многоэтажки на улице Костюкова и попросил не шуметь пару, которая сидела рядом на скамейке. Началась ругань, и женщина нанесла оппоненту удар ножом-бабочкой в грудь. После этого она сбежала.