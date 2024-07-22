В полиции раскрыли подробности ночного конфликта в Белгороде

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В ночь на 21 июля в Белгороде произошло нападение. В результате 52-летний мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением. Информацию об этом передали в полицию.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую — ею оказалась 30-летняя местная жительница. Предполагается, что конфликт у неё с мужчиной завязался из-за его замечания о шуме.
Предварительно, около часа ночи белгородец вышел к подъезду многоэтажки на улице Костюкова и попросил не шуметь пару, которая сидела рядом на скамейке. Началась ругань, и женщина нанесла оппоненту удар ножом-бабочкой в грудь. После этого она сбежала.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Белгородке грозит срок до десяти лет лишения свободы.
На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.