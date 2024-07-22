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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

Белгородец сделал замечание незнакомке и получил от неё ножом-бабочкой в грудь

В полиции раскрыли подробности ночного конфликта в Белгороде

22 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI

Белгородец сделал замечание незнакомке и получил от неё ножом-бабочкой в грудь

На днях в полицию сообщили о раненом жителе Белгорода. Как оказалось, он попал под «горячую руку» землячки в ходе ссоры из-за шума. Подробнее о случившемся рассказали в региональном УМВД.

В ночь на 21 июля в Белгороде произошло нападение. В результате 52-летний мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением. Информацию об этом передали в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую — ею оказалась 30-летняя местная жительница. Предполагается, что конфликт у неё с мужчиной завязался из-за его замечания о шуме.

Предварительно, около часа ночи белгородец вышел к подъезду многоэтажки на улице Костюкова и попросил не шуметь пару, которая сидела рядом на скамейке. Началась ругань, и женщина нанесла оппоненту удар ножом-бабочкой в грудь. После этого она сбежала.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Белгородке грозит срок до десяти лет лишения свободы.

На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Уголовное дело#Ножевое ранение#Полиция#Новости Белгорода#Шум#Белгород
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