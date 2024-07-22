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Updated Сегодня, 10:49

Смертельные ДТП

В Белгородской области за последние три года выросло число смертей на дорогах

22 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Смертельные ДТП
Число смертей на дорогах в Белгородской области за последние три года увеличилось, хотя до 2022 года отмечалось снижение этого показателя. Панируется усилить работу по безопасности, особенно с участием военной полиции, а также завершена установка камер и разделения четырёхполосных дорог.
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ДТП

На еженедельном оперативном совещании рассказали, что в последние три года в Белгородской области растёт число случаев смертей на дорогах. Отметили, что до 2022 года в регионе динамика была положительная, т. е. смертность в этом случае снижалась. Также выполнялся связанный план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В целях улучшения ситуации планируется усилить работу по безопасности — в первую очередь работу военной полиции. Далее добавили, что по области закончили установку камер и разделения четырёхполосных путей.

В минтрансе области ранее рассказали, что с начала 2024 года в части дорожно-транспортного движения выявлено более 865 тысяч нарушений ПДД. За то же время произошло 501 ДТП, в результате которых погиб 81 человек.

С начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской области
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#ДТП#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Военная полиция#Камеры наблюдения
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