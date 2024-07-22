В Белгородской области за последние три года выросло число смертей на дорогах

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На еженедельном оперативном совещании рассказали, что в последние три года в Белгородской области растёт число случаев смертей на дорогах. Отметили, что до 2022 года в регионе динамика была положительная, т. е. смертность в этом случае снижалась. Также выполнялся связанный план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В целях улучшения ситуации планируется усилить работу по безопасности — в первую очередь работу военной полиции. Далее добавили, что по области закончили установку камер и разделения четырёхполосных путей.
В минтрансе области ранее рассказали, что с начала 2024 года в части дорожно-транспортного движения выявлено более 865 тысяч нарушений ПДД. За то же время произошло 501 ДТП, в результате которых погиб 81 человек.