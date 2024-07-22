В Белгородской области за последние три года выросло число смертей на дорогах

На еженедельном оперативном совещании рассказали, что в последние три года в Белгородской области растёт число случаев смертей на дорогах. Отметили, что до 2022 года в регионе динамика была положительная, т. е. смертность в этом случае снижалась. Также выполнялся связанный план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».