В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человек

По словам чиновницы, за прошедший период 2024 года к уровню 1 января прошлого года в Белгородской области наблюдается снижение численности населения на 13 800 человек. При этом экономически активного населения стало меньше на 4,3 тысячи человек. В основном, временно покинули область люди старшего возраста и дети.