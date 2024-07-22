В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человек

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По словам чиновницы, за прошедший период 2024 года к уровню 1 января прошлого года в Белгородской области наблюдается снижение численности населения на 13 800 человек. При этом экономически активного населения стало меньше на 4,3 тысячи человек. В основном, временно покинули область люди старшего возраста и дети.
Батанова добавила, что динамика безработицы снизилась к уровню прошлого года на 0,21 пункта. Что касается трудоустройства людей, динамика положительная. Количество безработных в сравнении с первым полугодием 2023 года снизилось на 797 человек. Число вакансий составило 30 552 с учётом мест для детей.
Уровень трудоустройства в области всегда стабильно высокий. Следовательно, мы пока не планируем никаких снижений.
Елена Батанова