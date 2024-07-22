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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человек

В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человек

22 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Об этом рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова. При этом число экономически активного населения уменьшилось на 4,3 тысячи человек.

По словам чиновницы, за прошедший период 2024 года к уровню 1 января прошлого года в Белгородской области наблюдается снижение численности населения на 13 800 человек. При этом экономически активного населения стало меньше на 4,3 тысячи человек. В основном, временно покинули область люди старшего возраста и дети.

Батанова добавила, что динамика безработицы снизилась к уровню прошлого года на 0,21 пункта. Что касается трудоустройства людей, динамика положительная. Количество безработных в сравнении с первым полугодием 2023 года снизилось на 797 человек. Число вакансий составило 30 552 с учётом мест для детей.

Уровень трудоустройства в области всегда стабильно высокий. Следовательно, мы пока не планируем никаких снижений.
Елена Батанова
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Дети#Население#Безработица#Трудоустройство#Вакансии#Белгород
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